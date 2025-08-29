사진=MBN

1976년생 이민영이 새 드라마 '퍼스트레이디'에서 대통령 당선인의 최측근 비서 신해린 역을 맡아 열연을 예고했다. '퍼스트레이디'는 ㈜스튜디오지담과 배우 이정재가 대주주로 있는 ㈜아티스트스튜디오, ㈜로드쇼플러스가 공동 제작에 나서며 극강의 몰입도를 예고하는 작품이다. 이민영은 앞서 2006년 동료 배우 이찬과 결혼했으나, 12일 만에 파경을 맞았다고 알려졌다.9월 24일(수) 밤 10시 20분 첫 방송을 앞둔 MBN 새 수목 미니시리즈 '퍼스트레이디'는 대통령에 당선된 남편이 장차 퍼스트레이디가 될 아내에게 이혼을 요구하는 초유의 사건이 벌어지면서 펼쳐지는 이야기를 담는다. 대통령 취임까지 남은 67일 동안 대통령 당선인 부부의 숨 막히는 갈등 속에 불거지는 정치권의 음모와 가족의 비밀을 속도감 있게 그린다.'퍼스트레이디'는 드라마 '드림하이 2', '신분을 숨겨라'와 영화 '슈퍼스타 감사용' 등에서 차별화된 스토리 감각과 뛰어난 필력을 선보인 김형완 작가가 장장 6년간의 집필 여정을 거쳐 완성한 작품으로 귀추를 주목케 한다. 여기에 유진-지현우-이민영-한수아-신소율-김기방-오승은 등 탄탄한 연기력의 배우들이 총출동하면서 색다른 시너지의 드라마를 기대하게 만들고 있다.이민영은 '퍼스트레이디'에서 대통령 당선인 현민철(지현우)의 선대위 수석이자 최측근인 신해린 역으로 출격한다. 극 중 신해린은 '순장조'로 불릴 정도로 현민철의 모든 비밀을 속속들이 알고 있는, 현민철을 가까이서 보좌하는 충성심 깊은 인물이다. 현민철의 그림자를 자처하고 살았기 때문에 사생활에 대해서는 알려진 게 거의 없어 베일에 싸여있다.무엇보다 이민영은 '고려 거란 전쟁', '완벽한 결혼의 정석', '법대로 사랑하라', '결혼작사 이혼작곡 1,2,3' 등 다양한 작품에서 임팩트 있는 열연으로 강렬한 존재감을 발휘해 왔던 상황. 어떤 역할이든 얼굴을 완전하게 갈아 끼우며 완벽한 캐릭터 소화력을 증명하고 있는 이민영이 신해린 역을 통해 어떤 연기 변신을 선보일지 기대감이 높아진다.이민영이 충성스러운 보좌관 신해린으로 고군분투 활약하고 있는 면면들이 포착돼 이목을 집중시킨다. 극 중 신해린이 참여국민당 당사에서 심각한 표정으로 어딘가에 전화 통화를 시도하는 장면. 신해린은 핸드폰을 얼굴에 바짝 붙인 채로 귀를 기울이며 초조한 기색을 드러낸다. 이어 신해린은 감정이 북받치는 듯 숙연해진 얼굴로 어딘가에 시선을 고정한다. 과연 신해린이 바라보고 있는 사람은 누구일지, 의중을 드러내지 않는 신해린의 행보에 궁금증이 커진다.이민영은 "처음 접해본 장르이기도 하고, 누군가를 올곧게 보좌하는 캐릭터 또한 시도해 본 적 없어서 도전하고 싶은 욕심이 생겼다"라고 '퍼스트레이디'에 출연하게 된 결정적인 계기를 설명했다. 또한 이민영은 "신해린의 내면이 드러나지 않았으면 해서 의상이나 메이크업도 최대한 단정하게 정리했다"라고 신해린 역에 대한 각별한 열정을 내비쳤다. 이어 "제가 평소에는 감정을 좀 풍부하게 표현하는 편인데 신해린 역을 연기하면서는 냉철하고 사무적인 말투를 담백하게 소화하려고 노력했다"라는 말로 캐릭터를 위해 분석과 연구를 거듭했음을 전했다.더불어 이민영은 시청자들이 주목해서 봐야 할 관전 포인트에 대해 "개성 있는 캐릭터들이 펼치는 스펙터클한 서사가 극의 몰입도를 극대화시켜 줄 것"이라고 꼽으며 "'퍼스트레이디'에 많은 사랑과 관심 부탁드린다"라고 애정 어린 부탁을 남겼다.제작진 측은 "이민영은 '퍼스트레이디'에서 베일에 싸인 보좌관의 묘한 매력으로 쫄깃한 긴장감의 텐션을 안겨주며 궁금증을 유발할 것"이라며 "과연 현민철의 최측근 신해린이 가지고 있는 은밀한 비밀은 무엇일지, 맹활약을 펼칠 이민영의 열연을 기대해 달라"라고 밝혔다.'퍼스트레이디'는 다음 달 24일(수)에 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr