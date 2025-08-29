'54세' 김구라, 재혼 5년 만에 안타까운 소식 알렸다…"늦둥이 딸, 1.1kg 미숙아로 태어나" ('파크골프')

방송인 김구라./사진=텐아시아DB

2020년 띠동갑 연하의 아내와 재혼한 방송인 김구라(54)가 1.1kg 미숙아로 태어난 늦둥이 딸의 출산 비화를 털어놨다.29일 첫 방송되는 MBN, OBS 새 예능 ‘렛츠고 파크골프: 환장의 짝꿍’(이하 ‘렛츠고 파크골프’)은 팀별 경기 결과에 따라 여행지가 럭셔리한 ‘환상’ 코스와 고생 가득한 ‘환장’ 코스로 갈리는 파크골프 버라이어티다. 1회에는 ‘나는 자연인이다’의 윤택과 이승윤, 이윤석, 심형탁이 게스트로 합류한다.식사 도중 멤버들은 공교롭게도 모두 유부남이라는 것을 깨닫고 ‘가족 토크’를 가동한다. 김구라는 “딸이 이제 4살인데, 지금 너무 보고 싶다”며 애정을 드러낸다.이어 “사실 어디 가서 이런 말 잘 안 하지만, 우리 딸은 7개월 만에 나왔다”며 “1.1kg의 작은 몸으로 나왔다. 그 당시 소변이나 대변을 보면 몸무게가 1kg 미만으로 떨어지기도 했지만, 다행히 지금은 너무 건강하다”고 안도하며 마음 졸였던 출산 당시의 상황을 전했다. 이에 이윤석도 “한 달에 한두 번 보는데 아주 영특하다. 아빠 닮아 멘트가 좋다”고 덧붙였다.또 김구라는 “내가 승윤이 와이프를 안다. 예전에 책을 냈을 때 담당 기획자였다”면서 “너무 참하고 괜찮다고 생각했는데 승윤이랑 결혼하더라”라고 뜻밖의 인연을 공개해 놀라움을 자아낸다.파크골프 경기에서는 ‘국민 약골’ 이윤석이 ‘연예계 골프 고수’ 김구라를 뛰어넘는 놀라운 활약을 보여준다. 이윤석의 차례가 오자 팀원들은 기대감을 내려놓았지만, 이윤석은 의외로 힘 있는 스윙과 함께 맹활약한다. 김구라는 “너 재능 있다”며 그를 치켜세우고, 이윤석은 “태어나서 운동 잘 한다는 얘기 처음 들어본다. 나 왜 이러지”라며 얼떨떨한 반응을 보인다.이어 그는 “제가 치는 걸 보니 남녀노소 마음만 먹으면 누구나 칠 수 있겠다”면서 파크골프의 매력을 실감한 듯, 저렴한 비용과 접근성에 엄지를 치켜세우며 만족감을 드러낸다.‘렛츠고 파크골프’는 이날 오후 10시 40분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr