'9월 결혼' 김종국, ♥여친 한정 애교쟁이였다…"밖에서는 안 해" ('옥문아')

9월 결혼을 앞둔 김종국이 여자친구 앞에서는 애교쟁이라고 밝혔다.지난 28일 방송된 KBS2 예능 ‘옥탑방의 문제아들’에는 연애 예능 '오래된 만남 추구' 3기 출연자인 황보, 솔비가 게스트로 출연했다.이날 솔비는 기사가 나기 전 김종민과 은지원의 결혼을 맞혔다며 남다른 '연애 촉'을 자랑했다. 그는 "지원 오빠 결혼 소식 전에 타로를 봐준 적이 있다. 분명히 여자 친구가 있고 결혼할 거라고 나왔는데 실제로 맞았다", "김종민 오빠를 방송국에서 만났을 때 느낌이 너무 이상했다. 그런 느낌이 있다"고 설명했다.그러면서 솔비는 촬영 당시 결혼 발표 전이었던 김종국을 유심히 쳐다보더니 "타로를 한 번 봐 드리고 싶긴 하다. 살짝 (연애) 느낌 있다"고 말했다. 또 솔비는 양세찬도 연애 중일 것이라고 확신하며 "예전에 봤을 때랑 색이 달라졌다"고 말했다.상대방의 장점에 대해 표현을 많이 해준다는 솔비는 김종국에 대해 “운동은 이미 너무 큰 장점이고, 생각보다 연애할 때 애교가 많을 것 같다”고 말했다. 이에 김종국은 “애교가 많다. 애굣덩어리다”라고 인정했다. 그러면서 김종국은 “나만의 애교가 있다. 밖에서는 안 한다”고 해 모두의 놀라움을 샀다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr