사진=유튜브 채널 '박시은 진태현 작은 테레비' 캡처

사진=유튜브 채널 '박시은 진태현 작은 테레비' 캡처

배우 진태현이 갑상선암(갑상샘암) 수술 후 신체 변화를 전했다.28일 유튜브 채널 '박시은 진태현 작은 테레비'에는 '박시은 진태현의 갑상선암 수술 2개월 차 장단점 후기'라는 제목의 영상이 올라왔다.이날 영상에서 진태현은 "사람들이 암 수술한 지 2개월 됐는데 전후 차이가 어떠냐고 많이 물어본다. 수술한 지 8주가 지났다. 수술 전과 후 달라진 점을 이야기하고자 한다"고 운을 띄웠다.그는 "다행히 목소리가 그대로 나온다. 수술한 날 수술실에서 나와서 교수님이 괜찮냐고 찾아와주셨는데, 그때도 대화가 됐다"고 했다. 그러면서도 "원래 중저음의 목소리인데, 고음은 이제 힘들다. 6개월 정도 지나면 좋아진다고 하더라"고 털어놨다.진태현은 "두 번째 단점은 상처 부위가 붓는 것이다. 몽우리가 잡히고 부어 있다. 숨을 쉬거나 침을 넘길 때 목젖이 내려가는데, 그 부분이 부어서 눌려 있다고 생각하면 된다. 누가 목을 5% 정도 조르고 있는 느낌이다. 그래서 운동할 때나 침을 삼킬 때 힘들다. 호흡하는 것도 힘들다"고 했다.수술 후 장점도 있었다. 진태현은 "일단 정서적으로 안정됐다. 내 몸속에 암세포가 없고 이제는 건강해졌다는 심리적인 안정감이 있다"고 말했다. 이어 "갑상선암 수술을 하고 피곤한 게 사라졌다. 한 4~5년 전부터, 스트레스가 극도로 있던 시기에 오후 3~4시만 되면 피곤했다. 아무것도 하고 싶지가 않았다. 그게 3년 갔다. 이제 오후 6시, 7시에도 움직인다"고 밝혔다.진태현은 지난 5월 갑상선암 진단 사실을 알렸으며, 지난 6월 수술을 받았다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr