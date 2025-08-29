사진=SBS Plus, ENA

사진=SBS Plus, ENA

사진=SBS Plus, ENA

'나는 SOLO(나는 솔로)' 23기 옥순이 24기 옥순을 꺾고 진정한 '인기녀'가 됐다.28일(목) 방송한 SBS Plus와 ENA의 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에서는 미스터들의 선택에서 23기 옥순이 4표, 24기 옥순이 0표를 받으며 극명하게 희비가 엇갈리는 모습이 공개됐다.솔로녀들의 선택으로 이뤄진 1차 데이트에서는 미스터 강이 3표, 미스터 권이 2표를 받았으며, 나머지는 전원 '0표'로 고독 정식을 먹은 바 있다. 이날 미스터강과 '3:1 데이트'를 하고 돌아온 24기 옥순은 숙소에 오자마자 미스터 김에게 직행했다. 이어 그에게 "기분 괜찮냐?"고 다정히 물었고, 미스터 한에게도 자연스레 말을 걸었다.그러나 미스터 한은 23기 옥순과 마주치자 곧장 '1:1 대화'를 하러 갔다. 미스터 한은 23기 옥순에게 "난 마음 속에 두 분밖에 없다. 오늘은 23기 옥순님한테 집중하겠다"고 어필했다. 이때 11기 영숙이 두 사람의 다정한 모습을 목격했고, 직후 그는 제작진과의 인터뷰에서 "여긴 그런 곳인데도 갑자기 삐쳤다"고 털어놨다.미스터들의 선택으로 진행된 2차 데이트에서는 23기 옥순이 '몰표녀'가 됐다. 23기 옥순은 1차 데이트를 함께했던 미스터 강을 비롯해 미스터 권, 미스터 나, 미스터 제갈까지 무려 4표를 획득했다. 23기 옥순은 "저 계 탄 것 같다"며 행복해했다. 미스터 윤은 11기 영숙을 택했고, 미스터 한 또한 11기 영숙에게 직행해 '2:1 데이트'가 성사됐다. 미스터 김은 이변 없이 23기 순자 옆으로 갔다.반면 '마성녀' 24기 옥순은 25기 옥순-26기 순자와 함께 '0표' 굴욕을 맛봤다. 처음으로 '고독정식'을 먹게 된 24기 옥순은 제작진 앞에서 "괜찮을 줄 알았는데 기분이 굉장히 안 좋다"고 푸념했다. 이어 그는 "(23기 옥순이) 질투 났다. 그래도 5명까지는 안 왔으니까, 제 기록은 못 깼다"며 '정신 승리'를 했다. 잠시 뒤, 24기 옥순은 24기 영식에게 전화를 걸었다. 그는 "나 눈물 날 것 같다"고 충격적인 0표 소식을 전했고, 24기 영식은 "그러니까 나한테 잘했어야지"라면서도 "이제 2명으로 딱 좁혀라. 힘내라"고 조언했다.24기 옥순이 실의에 빠져 있을 때, 미스터 나가 여자방을 찾아왔다. 그는 24기 옥순을 불러내, "네가 여러 사람을 알아보는 걸 좋아하니까 내가 잠시 빠져줄까 해서 오늘 2순위를 택한 것"이라고 설명했다. 이에 24기 옥순은 "기분이 좋아졌다"며 미소를 되찾았다. 미스터 제갈 역시 24기 옥순을 불러 "좀 더 얘기를 해보고 싶다"고 자신의 마음을 전했다. 하지만 24기 옥순은 제작진과의 인터뷰에서 "좋은 사람이지만, 이성적 감정은 느껴지지 않는다"고 미스터 제갈에게 선을 그었다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr