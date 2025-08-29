사진=솔비 SNS

가수 솔비가 부상 소식을 알렸다.솔비는 지난 28일 자신의 인스타그램 스토리에 "기브스ㅜㅜ"라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 솔비가 왼쪽 발에 깁스를 착용하고 있는 모습. 특히 살짝 보이는 새끼발가락이 두 배 이상 부풀어 있어 보는 이들의 안타까움을 자아냈다.솔비의 부상 소식에 팬들은 "일정들 어떡해요?" 등의 걱정스러운 마음을 드러냈다.한편 솔비는 최근 KBS2 예능 '옥답방의 문제 아들'에 출연하는 등 활발하게 활동했었다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr