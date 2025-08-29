사진=유튜브 '매직박의 행복경보'

배우 박정민이 '출판사 무제' 새 직원 채용 계획을 밝혔다.29일 유튜브 예능 '매직박의 행복경보'에는 '배우 박정민 출판사 무제 쳐들어가서 맞짱 뜸ㅋㅋㅋㅋ'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 매직박은 박정민의 출판사 무제를 방문했다. 무제 직원은 "박정민은 꼰대기 없다"면서 "제가 말을 흐려서 반말처럼 할 때가 있다. '제가 무례한 적 없었냐'고 물었더니 없다고 하더라"며 MZ직원의 면모를 보였다.박정민의 출근에 매직박은 직원에게 반말을 요구했고, "정민아 커피 마시고 싶어?"라는 질문에 박정민은 "지X야 왜 갑자기? 애한테 뭘 시킨 거야"라며 당황해 웃음을 안겼다."사무실에 물이 없어서 이사가 직접 사비로 물을 사 왔다"는 증언에 박정민은 "정수기를 주문했다. 물은 내가 편의점에서 10병씩 사 온다. 딱 한 번 이사가 사비로 사왔다"면서 "커피도 내 카드로 맨날 사줬다"고 토로해 눈길을 끌었다.박정민은 매직박에게 "꼭 하고 싶은 게 있었다. 책 좀 팔아오라"고 요구했다. 박스 그대로 쌓여있는 책을 보며 그는 "도서전 때 다 팔릴 줄 알았는데 너무 자신만만했다"고 이야기했다.MZ력을 체크하기 위해 "사무실에서 야동 봐도 되냐?"고 묻자 박정민은 "소리만 꺼놓으면 된다"고 반응해 폭소케 했다.'유퀴즈 온 더 블럭' 출연 후 장난 전화가 많이 와서 결국 "전화를 없앴다"고 밝힌 박정민은 "장난 전화가 하루에 10통씩 오니까 일을 해야하는데 직원들이 맛탱이가 가는 게 보이더라"고 말했다.연기 활동까지 쉬면서 "출판사를 궤도에 올려놓겠다"고 선언했던 박정민은 "어느 정도 궤도 올라왔다. 오늘 아영이(직원) 곧 들어올 직원 면접을 본다"고 밝혔다.일일 알바생으로 왔지만, 너무 한가했던 매직박은 "여기서 일손이 더 필요할 것 같지 않다"며 의아한 모습을 보였다. 박정민은 "책이 나올 때쯤 되면 일이 막 몰린다"고 이유를 설명했다.한편, 박정민은 지난 6월 SNS를 통해 "현재 채용 계획이 없다"면서 "방송 이후 이력서를 보내주시는 분들이 계신다. 이 부분은 죄송하지만 거절의 말씀을 정중히 드려야 할 것 같다"고 밝힌 바 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr