배우 박정민이 '출판사 무제' 새 직원 채용 계획을 밝혔다.
29일 유튜브 예능 '매직박의 행복경보'에는 '배우 박정민 출판사 무제 쳐들어가서 맞짱 뜸ㅋㅋㅋㅋ'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 매직박은 박정민의 출판사 무제를 방문했다. 무제 직원은 "박정민은 꼰대기 없다"면서 "제가 말을 흐려서 반말처럼 할 때가 있다. '제가 무례한 적 없었냐'고 물었더니 없다고 하더라"며 MZ직원의 면모를 보였다. 박정민의 출근에 매직박은 직원에게 반말을 요구했고, "정민아 커피 마시고 싶어?"라는 질문에 박정민은 "지X야 왜 갑자기? 애한테 뭘 시킨 거야"라며 당황해 웃음을 안겼다.
"사무실에 물이 없어서 이사가 직접 사비로 물을 사 왔다"는 증언에 박정민은 "정수기를 주문했다. 물은 내가 편의점에서 10병씩 사 온다. 딱 한 번 이사가 사비로 사왔다"면서 "커피도 내 카드로 맨날 사줬다"고 토로해 눈길을 끌었다.
박정민은 매직박에게 "꼭 하고 싶은 게 있었다. 책 좀 팔아오라"고 요구했다. 박스 그대로 쌓여있는 책을 보며 그는 "도서전 때 다 팔릴 줄 알았는데 너무 자신만만했다"고 이야기했다. MZ력을 체크하기 위해 "사무실에서 야동 봐도 되냐?"고 묻자 박정민은 "소리만 꺼놓으면 된다"고 반응해 폭소케 했다.
'유퀴즈 온 더 블럭' 출연 후 장난 전화가 많이 와서 결국 "전화를 없앴다"고 밝힌 박정민은 "장난 전화가 하루에 10통씩 오니까 일을 해야하는데 직원들이 맛탱이가 가는 게 보이더라"고 말했다.
연기 활동까지 쉬면서 "출판사를 궤도에 올려놓겠다"고 선언했던 박정민은 "어느 정도 궤도 올라왔다. 오늘 아영이(직원) 곧 들어올 직원 면접을 본다"고 밝혔다. 일일 알바생으로 왔지만, 너무 한가했던 매직박은 "여기서 일손이 더 필요할 것 같지 않다"며 의아한 모습을 보였다. 박정민은 "책이 나올 때쯤 되면 일이 막 몰린다"고 이유를 설명했다.
한편, 박정민은 지난 6월 SNS를 통해 "현재 채용 계획이 없다"면서 "방송 이후 이력서를 보내주시는 분들이 계신다. 이 부분은 죄송하지만 거절의 말씀을 정중히 드려야 할 것 같다"고 밝힌 바 있다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
