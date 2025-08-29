사진=유튜브 '그냥 이미주'

사진=유튜브 '그냥 이미주'

사진=유튜브 '그냥 이미주'

사진=유튜브 '그냥 이미주'

사진=유튜브 '그냥 이미주'

사진=유튜브 '그냥 이미주'

사진=유튜브 '그냥 이미주'

사진=유튜브 '그냥 이미주'

사진=유튜브 '그냥 이미주'

러블리즈 출신 이미주가 ADHD 의심을 받았다.29일 유튜브 채널 '그냥 이미주'에는 '제가 ADHD처럼 보이시나요?'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이미주는 제작진의 ADHD(주의력결핍 과다행동장애)테스트 권유에 "나 정상인데, ADHD 있는 것 같다고 한다"고 투덜거리면서도 "기억력은 제로다. 비밀번호를 못 외워서 다 적어둔다"고 고백했다.이미주의 산만한 모습을 보고 어머니는 "알코올성 치매"라고 표현했다고. 그는 "정신 사나울 때 사람들이 '나 ADHD 아니야?'라고 하잖냐. 딱 그 정도인 것 같다"고 주장했다.제작진의 권유대로 ADHD 테스트가 진행됐다. 이미주는 사전 자가검사부터 체질검사, 종합주의력 검사, 뇌파검사까지 받았다.자가검사 중 이미주는 "'지나치게 외로움을 느낀다?' 가끔, '이성과의 관계가 원만하지 못하다?' 가끔, '사람들의 관심을 많이 끌려고 노력한다?' 자주, '미래 계획 세우는 것이 어렵다?' 안 세운다"고 답해 웃음을 자아냈다.이미주와 2년 3개월간 함께한 매니저는 "ADHD 아닌 것 같은데 기억력 안 좋다. 어제 말한 것도 잊더라. 골치 아픈 일이 생기면 너무 미룬다. 미래 계획이 있는지 잘 모르겠다"고 증언했다.또 미주는 '지나치게 술을 마시거나 취한다'에 '그렇다'고 답하며 "지난 6개월간 한 달에 25일을 술 마셨다"고 고백해 이목을 집중시켰다.ADHD 전문 병원에 방문한 이미주는 "무섭다. 이상한 거 나오면 어떡해?"라면서도 각종 검사 중 집중하지 못하고 제작진과 수다떠는 모습을 보였다.검사 후 의사는 "주의력, 기억 부분과 뇌파 검사에서 저하된 부분이 발견됐다"고 밝히며 "심리 정서적으로는 매우 건강한 상태다. 다만, 충동적이고, 인지 주의력이 위축된 상태"라고 진단했다.이미주는 현재 자신의 상황에 대해 "삶에 문제는 없다"고 어필했다. 의사는 ADHD 진단 내리는 걸 조심스러워하면서도 "병원에 따라서는 약을 권할 수도 있다"고 말했다.한편, 이미주는 지난 2023년 4월부터 공개 열애를 시작한 축구선수 송범근과 9개월 만인 2024년 1월경 결별했다. 최근에는 한화 이글스 소속 야구선수 이진영과 열애설에 휩싸였지만, 10분 만에 초고속 부인했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr