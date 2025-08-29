사진=손담비 유튜브

사진=손담비 유튜브

사진=손담비 유튜브

사진=손담비 유튜브

사진=손담비 유튜브

사진=손담비 유튜브

사진=손담비 유튜브

사진=손담비 유튜브

사진=손담비 유튜브

배우 손담비가 딸 해이 생각에 울컥했다.29일 유튜브 채널 '담비손 DambiXon'에는 '3년 만에 돌아온 퀸비, 그치만 터진 엄마의 눈물'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 손담비는 뷰티 프로그램 MC 촬영을 앞두고 "오늘은 관리데이다. 마사지 하고, 피팅하고, 손발톱하고 오겠다"고 하루 일정을 공개했다.손담비의 들뜬 모습에 잠시 당황한 남편 이규혁은 "오늘 늦게 들어오겠네? 날 집에 자꾸 가둬두려고 해"라고 토로하면서도 잠자는 딸 해이를 위해 목소리를 낮춰 눈길을 끌었다.오랜만에 운전하고 외출한 손담비는 "너무 신난다"며 즐거워했다. 짧은 원피스, 트임 스커트 착장을 미리 입어본 그는 "진짜 야하네. 과하다"라고 말해 웃음을 자아냈다.자는 딸을 위해 "까치발을 들고 안방으로 들어왔다"는 손담비는 "네일아트는 원래 일 없으면 안 하는데, 오랜만에 하니까 기분이 갑자기 좋아졌다"고 솔직하게 이야기했다.손담비는 독서 중인 근황을 전했다. 연기와 MC 활동에 도움이 되는 '어른의 문해력' '어른의 어휘공부'부터 딸에게 읽어주기 위해 구입한 '우리는 언제나 다시 만나'를 소개했다.자식이 성장해 가는 모습을 그림과 짧은 글로 담아낸 책을 펼친 손담비는 "보고 울었다. 슬픈 건 아닌데 공감이 돼서 울었다"면서 '잠든 아이를 두고 어떻게 될까 봐 겁이나 떠날 수 없는 엄마의 마음'이 담긴 내용을 소리내 읽으며 울컥한 모습을 보였다.손담비는 "신생아 때 딸이 자고 있어도 옆을 못 떠났다. 살아있나 싶어서 코 밑에 손을 대고 숨소리를 체크하기도 했다. 아무 일도 없는데, 겁이 났었다"며 모성애를 내비쳤다.이규혁이 목욕한 딸에게 "잘생겼다"고 하자 손담비는 "예쁘다 해주라"고 요구했다. 그는 "누구 딸인데 당연히 예쁘지"라며 애정을 한껏 표현했다. 손담비는 한참 모빌을 신기한 듯 구경하는 딸을 안고 둥기둥기하며 "예쁘다 내 새끼"라며 '딸 바보' 면모를 드러냈다.3년 만에 방송 복귀한 손담비는 "몸무게 원상복구 됐다"며 13kg 감량 소식과 함께 완벽한 의상핏을 뽐내 감탄을 자아냈다.한편, 손담비는 전 스피드 스케이팅 선수 이규혁과 2022년 결혼해, 지난 4월 딸 해이를 출산했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr