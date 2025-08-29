오나라, 결국 벅찬 소감 전했다…"너무나 하고 싶어, 고생 많아" ('착한사나이')

배우 오나라가 JTBC 금요시리즈 ‘착한 사나이’ 종영 소감을 전했다.오나라는 종영을 앞둔 ‘착한 사나이’에서 말도 많고 탈도 많은 사고뭉치 박석경의 캐릭터를 현실적이면서 생생하게 표현하고, 자연스럽고 유쾌한 연기와 케미로 결코 미워할 수 없는 특유의 매력을 가감 없이 선보여 존재감은 물론, 대체불가한 모습을 선보였다.특히 오나라가 연기한 박석경 역은 도박 빛으로 집안을 풍비박산낸 사고뭉치지만, 아들과 가족을 생각하며 다시 새 출발하는 변화무쌍한 모습으로 미소와 짠한 감동을 전했다.특유의 유쾌하고 다채로운 매력을 가감없이 선보여 대체 불가한 배우임을 입증한 오나라는 “너무나 하고 싶었던 작품 ‘착한 사나이’의 모든 시간이 감사하고 행복하고 즐거웠다. 섬세한 연출과 스토리를 선보여 주신 감독님과 작가님, 캐릭터를 생생하게 표현하고 멋진 연기 합을 보여준 모든 배우분들, 보이지 않는 곳에서도 최선을 다해준 모든 스태프분들께 감사하다는 이야기기 꼭 하고 싶다. 모두 고생 많으셨고 너무 감사하다”며 작품에 대한 애정 어린 종영 소감을 건넸다.이어 “즐거움이 가득했던 촬영 현장, 배우들과의 앙상블 등 이번 작품을 통해 느낀 것들이 많다. ‘착한 사나이’를 통해 배우 오나라의 새로운 모습과 따뜻함을 조금이라도 보시고 느끼셨다면 좋을 거 같다. 이번에도 많이 사랑해 주시고, 아껴 주시고, 응원해 주시고 함께해 주셔서 진심으로 감사하다”고 마지막 인사를 남겼다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr