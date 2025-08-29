이미지 크게보기 사진 = MBN·채널S '전현무계획2’

배우 이선빈이 배우 이광수와의 8년 공개 연애 비법을 공개했다.29일 방송된 MBN·채널S 예능 ‘전현무계획2’ 44회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)가 ‘당일치기 바다여행’ 2탄으로 '먹친구’ 이선빈과 함께 꽃게탕을 즐기는 모습이 그려졌다.이날 방송에서 이선빈도 강화도 한산한 거리와 현지 맛집을 둘러보며 "몰래 연애하는 분들, 여기로 오세요"며 웃음을 자아냈다. 전현무는 "찍히면 위험하다"며 비밀연애 경험담을 덧붙여 현장을 유쾌하게 만들었다.꽃게탕 맛집에서 식사하던 중, 전현무는 이선빈에게 장기 연애 팁을 물었다. 이에 이선빈은 "8년이다. 만나면 뭐든지 간에 장난이든 뭐든 웃을 일이 생기는 사이가 된 게 최고인 거 같다. 편하고, 유머 코드가 잘 맞는다"며 자유롭게 데이트한다고 밝히며 공개 연애의 솔직한 일상을 공유했다.이선빈은 놀이공원 방문 등 일상 데이트 경험을 언급하며, 서로를 배려하고 자유롭게 즐기는 연애 방식을 전했다. 방송을 본 시청자들은 "훈훈하다", "연애 꿀팁 같다"며 뜨거운 반응을 보였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr