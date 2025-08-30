이미지 크게보기 사진 = 채널A ‘요즘 육아-금쪽같은 내 새끼’

이미지 크게보기 사진 = 채널A ‘요즘 육아-금쪽같은 내 새끼’

이미지 크게보기 사진 = 채널A ‘요즘 육아-금쪽같은 내 새끼’

이미지 크게보기 사진 = 채널A ‘요즘 육아-금쪽같은 내 새끼’

이미지 크게보기 사진 = 채널A ‘요즘 육아-금쪽같은 내 새끼’

이미지 크게보기 사진 = 채널A ‘요즘 육아-금쪽같은 내 새끼’

이미지 크게보기 사진 = 채널A ‘요즘 육아-금쪽같은 내 새끼’

초 2 금쪽이가 인플루언서 엄마 곁을 한시도 떨어지지 못해 눈물을 보였다.29일 방송된 채널A ‘요즘 육아-금쪽같은 내 새끼’에서는 초2 아들을 둔 인플루언서 엄마와 보디빌더 아빠가 등장했다.이날 방송에서 겁에 질러 24시간 엄마를 따라다니는 초2 아들 금쪽이의 모습에 오은영 박사는 "단순한 분리 불안이 아니다. 아동기 공포 불안 장애다. 아동기에 가질 수 있는 불안은 다 가지고 있다"고 설명했다.헬스장에서 만나 현재는 귀여운 두 명의 아들을 키우고 있는 인싸 부부. 하지만 외향형 부모와 반대로 금쪽이는 다른 사람과 눈도 마주치지 못했고, 시선을 피했다. 급기야 금쪽이는 할머니와 할아버지 인사조차 힘들어한다고. 운동하는 엄마를 따라 헬스장과 일터인 태닝숍도 따라갔다.금쪽이 엄마는 "항상 제 곁에 있으려고 한다. 죄책감 때문에 사업까지 접을까 고민했다"고 털어놨다. 이를 본 오은영 박사는 "초등학교 2학년이라면 불안을 스스로 조절할 수 있어야 한다. 현재는 불안이 너무 높아 일상생활이 어려운 심각한 상태다"며 "선택적 함구증 양상이 있고, 약물 치료 등 전문적인 도움이 필요하다"고 진단했다.또한 금쪽이 엄마는 "사실은 잠자리에 들기 전이 가장 불안하다. 옆에 남편이랑 아이랑 같이 자고 있으면 행복한 상황인데 아이가 납치가 되서 제가 잡으러 가는 장면이 상상되고, 전혀 일어나지도 않은 일이 떠오른다. 이런 적이 많다"고 불안을 겪고 있다고고백했다.이를 들은 오 박사는 "엄마도 불안을 이겨내려고 운동하고, 세게 보이려고 하고 그런 게 있다. 하지만 하나만 툭 건드리면 터질 수 있다"며 "아이의 불안에도 공감이 아닌 감정이입을 한다. 그러면 악순환이 되는 것이다"고 덧붙였다.오 박사는 "금쪽이는 서둘러서 치료하지 않을 경우 외부의 자극을 못 견디고 공포스러우니까 자칫 폐쇄 은둔족이 될 수 있다"고 조언했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr