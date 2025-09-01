준케이/ 사진 제공=JYP엔터테인먼트

준케이/ 사진 제공=JYP엔터테인먼트

그룹 투피엠(2PM) 멤버 겸 솔로 가수 준케이(JUN. K)가 글로벌 인기를 누리고 있는 그룹 스트레이 키즈 창빈의 지원 사격 속에서 컴백한다.준케이는 최근 서울 강남구의 한 카페에서 솔로 미니 4집 '디어 마이 뮤즈'(Dear my muse) 발매 기념 인터뷰를 열었다.타이틀곡 'R&B ME (Feat. 창빈 of Stray Kids)'(알앤비 미 (피처링 스트레이 키즈 창빈))는 신스 사운드와 감미로운 보컬이 어우러진 멜로디컬한 팝 트랙이다. 준케이는 가사를 통해 포근하고 몽환적인 분위기 속에서 사랑을 노래한다.소속사 JYP 식구인 후배 그룹 스트레이 키즈 창빈이 준케이를 위해 나섰다. 타이틀곡 피처링에 참여한 것. 준케이는 "2절에 포인트가 있으면 좋겠다는 생각이 들었고, 누군가 랩을 해줬으면 좋겠다는 생각으로 이어졌다. 누가 피처링을 하면 좋을지 의견을 모으고 있었는데 창빈이 목소리가 생각났다. 창빈이가 해줄 수 있을까 걱정했는데 흔쾌히 해주겠다고 했다"고 말했다.스트레이 키즈 내 프로듀싱 유닛 쓰리라차(3RACHA) 구성원으로서 활약 중인 창빈. 준케이는 "창빈이도 노래를 쓰는 친구니까 가사를 바꾸고 싶으면 바꿔도 된다고 했다. 창빈이가 "어떻게 선배님이 쓴 걸 바꾸냐"며 바로 녹음했다"고 유쾌한 비하인드를 전했다.준케이는 "K팝 팬분이 2PM 세대 멤버들 음악은 어떤 스타일인지 모를 수 있다. 창빈이는 현재 세대에서 활발하게 활동 중인 친구다. 스테이(스트레이 키즈 팬덤명)들이 제 파트 말고 창빈이 파트라도 들어봐 주시면 좋겠다. 조금이라도 관심이 생기면 제 음악도 들여다 봐주시지 않을까"라고 덧붙였다.'디어 마이 뮤즈'는 준케이가 약 4년 9개월 만에 선보이는 미니 앨범이자 지난해 발매한 디지털 싱글 이후 약 1년 만의 새 작품이다. 앨범명처럼 나에게 영감을 주는, 나의 뮤즈가 되는 누군가에게 전하는 이야기와 메시지를 총 5곡에 담았다. 준케이가 전곡 크레디트에 이름을 올리고 싱어송라이터로서 음악적 역량을 발휘했다.준케이의 '디어 마이 뮤즈'는 이날 오후 6시 발매.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr