사진=SBS

SBS '트라이: 우리는 기적이 된다'(이하 '트라이')의 배우 윤계상, 임세미, 김요한이 최종화 관전포인트에 대해 직접 입을 열었다. 앞서 '트라이'는 지난달 25일 첫 방송에서 4.1% 시청률로 출발해 8회에서 6.8%까지 상승했으나, 최종회를 앞두고 다시 5%대로 하락했다.'트라이'는 예측불허 괴짜감독 주가람과 만년 꼴찌 한양체고 럭비부가 전국체전 우승을 향해 질주하는 코믹 성장 스포츠 드라마. 특히 지난 9화와 10화의 최고 시청률이 7.4%까지 치솟았고, 그중 9화의 2049 최고 시청률은 2.96%까지 상승하는 기염을 토했다. 또한 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)가 발표한 8월 3주차(8월 18일~8월 24일) TV 드라마 화제성 순위 중 SNS 부문 2위를 차지하면서, 시청률과 화제성 모두 사로잡은 기적의 흥행 파워를 입증했다.'트라이'가 이처럼 큰 사랑을 받는 이유는 뚜렷하다. 깊은 감동과 유머, 로맨스를 오가는 '육각형 캐릭터' 주가람(윤계상 분)의 활약과 만년 꼴찌였던 럭비부가 팀워크를 배우며 성장해가는 가슴 뜨거운 성장 서사, 보는 이들의 응원을 자연스럽게 유발하는 몰입감, 그리고 감독과 선수, 경쟁과 우정과 로맨스 등 다채로운 관계성까지 더해지며 시청자들의 마음을 단단히 붙잡았다. 그럼 가운데 '트라이' 측이 남은 2화의 아쉬움을 달래기 위해 윤계상, 임세미, 김요한이 직접 꼽은 마지막 2화의 관전포인트를 공개해 이목을 집중시킨다.주가람 역을 맡아 '윤계상이 곧 주가람'이라는 평가를 끌어내며 캐릭터와 혼연일체 된 연기로 큰 사랑을 받은 윤계상은 마지막 관전포인트로 '포기하지 않는 기적'을 뽑았다. 그는 "추운 날씨를 견디며 담아낸 뜨거운 하모니가 끝까지 빛을 발할 예정"이라며 "마지막까지 포기하지 않는 기적이 시청자분들의 마음을 뜨겁게 만들어줄 것이라 확신한다. 끝까지 함께해 주시길 부탁드린다"라고 전했다.코치로서 학생들의 성장을 끝까지 응원하면서도, 꿈과 현실 사이 고민하는 인물의 섬세한 감정 연기로 호평받은 배이지 역의 임세미는 "자신의 꿈을 향해 온 힘을 다해 애써온 친구들이 어떻게 경기를 마무리하는지 지켜보는 재미가 있을 것"이라고 밝혀 드디어 다가온 결전의 전국체전에 기대를 모았다. 또한 "동시에 선생님들과 주가람, 배이지도 어른으로서 어떤 결정을 내리는지 끝까지 애정 어린 시선으로 지켜봐 달라"라고 덧붙이며 '트라이'만이 보여줄 또 다른 성장 서사에 궁금증을 증폭시켰다.럭비를 향한 간절함과 청춘의 뜨거운 열정, 귀여운 짝사랑 모멘트로 시청자들을 사로잡으며 인생 캐릭터를 탄생시킨 윤성준 역의 김요한은 "많은 분이 기다린 전국체전 경기가 펼쳐진다"라며 "주가람 감독님과 럭비부 사이의 믿음과 아름다운 이별도 관전 포인트가 될 것"이라고 밝혀 여운을 남겼다. 그러면서 "약간의 귀여운 포인트들도 준비되어 있으니, 마지막까지 함께해 달라"라고 귀띔해 기대감을 한층 높였다.'트라이'는 매주 금, 토 9시 50분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr