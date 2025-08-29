사진=박근우 SNS

가수 겸 배우 아이유(본명 이지은)이 문체부 장관상을 수상했다.아이유와 10년 넘게 경호원으로 근무하고 있는 박근우는 지난 28일 자신의 인스타그램에 "우리~지은대장 문화체육관광부장관상🏆수상🎉축하해ㅎ 오랜만에 대기실에서 투샷 ㅎㅎ"이라는 글과 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 아이유가 수상 현장에 도착해 인증샷을 찍고 있는 모습. 특히 경호원과의 화기애애한 분위기를 뽐내 눈길을 끌었다.한편 아이유는 차기작으로 로맨스 사극 '21세기 대군부인' 출연을 확정해 배우 변우석과 호흡을 맞출 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr