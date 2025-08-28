배우 진태현이 갑상선암 수술 후 달라진 몸 상태와 일상 변화를 솔직하게 공개했다.
28일 진태현 박시은 부부의 채널 '박시은 진태현 작은 테레비'에서는 진태현이 아내 박시은과 함께 수술 8주차 근황을 전하는 모습이 담긴 영상이 올라왔다.
공개된 영상에서 진태현은 갑상선암 수술 전 몸 상태에 대해 "오후 3~4시만 되면 피곤해서 아무것도 하고 싶지 않았다"고 전했다. 수술 후에 그는 "정서적으로 안정되고, 몸속에 더 이상 암세포가 없다는 사실이 심리적인 안정감을 준다"고 얘기했다.
실제로 진태현은 "오후 6시, 7시에도 활발하게 움직일 수 있게 됐다"며 체력 회복에 대해 전했다. 이에 박시은도 "정말 신기했다"고 공감했다.
또한 그는 수술 부위 관리와 생활 습관 변화 등 현실적인 조언도 잊지 않았다. 진태현은 "상처 부위에 바르는 약을 차, 가방, 집 등 여러 곳에 두는 곳이 좋다"며 수술을 앞둔 환자들에게 도움이 되는 팁을 전했다.
누리꾼들은 댓글을 통해 "진태현 배우 덕분에 용기를 얻었다", "같은 증상을 겪고 있는데 공감된다", "회복 이야기가 큰 힘이 된다" 등의 반응을 보였다.
앞서 진태현은 지난달 7일 갑상선암 진단 사실을 직접 알린 바 있다. 당시 그는 "초기 발견으로 크기는 작지만 전이되기 전에 수술이 필요하다"고 밝혔고, 이후 지난 24일 수술을 성공적으로 마쳤다고 전했다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
