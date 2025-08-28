러블리 임윤아♥댕댕미 안보현, 무해한 케미('악마가 이사왔다')

사진제공=CJ ENM, 외유내강

영화 '악마가 이사왔다'가 촬영 현장의 다채로운 모습을 엿볼 수 있는 비하인드 스틸을 공개했다.'악마가 이사왔다'는 새벽마다 악마로 깨어나는 선지(임윤아)를 감시하는 기상천외한 아르바이트에 휘말린 청년 백수 길구(안보현)의 고군분투를 담은 악마 들린 코미디. 이번에 공개된 스틸에서 캐릭터에 몰입한 임윤아, 안보현의 모습뿐만 아니라 화기애애한 '악마가 이사왔다' 팀의 촬영 현장도 엿볼 수 있다. 낮과 밤이 다른 선지를 표현하기 위해 디테일한 동선까지 체크하는 임윤아와 이상근 감독의 디렉션 아래 순수하고 무해한 길구의 모습을 표현하기 위해 노력하는 안보현의 모습은 작품을 위한 두 배우의 열정과 노력을 짐작게 한다. 특히 두 배우만큼 사랑스러운 현장 케미스트리를 볼 수 있는 현장 비하인드 스틸은 영화 '악마가 이사왔다'를 관람한 관객들은 물론 예비 관객들에게도 스크린에 담긴 두 사람의 모습을 기대하게 만든다.'악마가 이사왔다'는 임윤아부터 안보현, 성동일, 주현영, 신현수까지 악마 들린 배우들의 연기력, 악마 선지와 청년 백수 길구의 무해하고 로맨틱한 이야기를 통해 전하는 웃음과 감동을 선사한다. 전국 극장에서 상영 중이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr