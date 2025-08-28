사진=텐아시아DB

열연을 펼치는 조여정과 정성일의 에너지가 밀실 안에 가득찬다. 영화 '살인자 리포트'는 밀실 안 연쇄살인마와 기자의 인터뷰라는 독특한 소재와 구성이 눈길을 끈다. 별다른 시각 효과나 배경 전환 없이도 배우들의 연기만으로도 관객을 몰입하게 한다.28일 서울 용산구 한강대로 CGV용산아이파크몰에서 영화 '살인자 리포트'의 언론시사회가 열렸다. 조영준 감독과 배우 조여정, 정성일, 김태한이 참석했다.'살인자 리포트'는 특종에 목마른 베테랑 기자 선주(조여정 분)에게 정신과 의사 영훈(정성일 분)이 연쇄살인을 고백하는 인터뷰를 요청하면서 벌어지는 이야기. 조영준 감독은 "영화 속 긴장감의 리듬감을 조절하는 데 신경 썼다"고 밝혔다.'살인자 리포트'의 특징은 연쇄살인마와 기자의 인터뷰가 스위트룸이라는 한 공간 안에 이뤄지면서, 영화 속 공간 변화가 거의 없다는 점이다. 조 감독은 "맨 처음에 이 시나리오에 관해 이야기했을 때 주변에서 다들 미쳤다고 했다. 누가 투자해 주겠냐, 어떤 배우가 출연하겠냐고 하더라. 하지만 저는 왠지 할 수 있을 것 같았다. 오히려 기존에 보지 못한 구성을 뽑아낼 수 있을 거라 생각했다"고 자신감을 보였다. 이어 "공간 변화가 없다는 게 약점으로 작용할 수도 있지만 그렇기 때문에 한 가지에 더 집중할 수 있다는 효과가 있더라"며 "두 인물 간 긴장감에 더 집중할 수 있었다. 기존 서스펜스, 스릴러물에서 보여줬던 시각적 효과에 기대기보다 두 인물 사이에 벌어지는 딜레마를 보여줌으로써 극이 더 풍부해질 수 있겠다고 생각했다"고 말했다.조여정은 특종을 위해 살인자의 인터뷰 요청에 응한 사회부 기자 백선주 역을 맡았다. 밀실 안에서 벌어지는 그는 "이 형식으로도 2시간의 영화가 가능하구나 싶을 만큼 본 적 없는 형태의 영화였다. 어려울 것 같아서 피하고도 싶었지만 결국에 도전하고 싶었던 시나리오였다. 모험하길 잘했단 생각이 드는 영화"라고 말했다. 이어 "스위트룸 안에서 일어나는 몇 시간 안의 일을 집중 있게 표현해야 했다. 세트 밖에서 모니터 뒤에서 쉴 때는 감독님을 필두로 각자의 고민을 치열하게 털어놨지만, 함께 있을 때는 최대한 유쾌하게 보냈다. 사남매처럼 똘똘 뭉쳐서 영화를 재밌게 만들었다"고 현장 분위기를 전했다.조여정은 "본 적 없는 형식의 영화라서 연기를 못하면 숨을 데가 없겠더라. 그 이유 때문에 피하고 싶었다. 완성도 있는 시나리오라서 내가 효과적으로 표현하지 못했을 때 영화에 구멍이 크겠다고 생각했다. 그래서 피하고 싶었다"라고 밝혔다. 또한 "이 작품이 아니었더라면 제 이런 면모를 보여줄 수 있을까. 드물다는 생각이 든다. 기자이자 엄마의 모습을 보여준다. 냉철한 기자로 시작해서 엄마의 모습까지 보여준다. 모험하길 잘했다는 생각이 드는 이유다"라고 전했다. 그러면서도 "대사가 너무 많아서 피하고 싶었던 것도 없진 않았던 거 같다"며 웃었다.팽팽한 긴장감 있는 이야기에 조여정은 특히 초반부 "이마가 아팠을 정도로 기싸움이 심했다. 체력적으로 힘들었다"고. 이어 "그 이후에는 영훈에 의해 극 중 제가 심리적으로 무너지기도 하고 다른 국면으로 접어든다. 영훈 캐릭터만 보며 따라가고 리액션 할 수 있었던 것 같다"며 "그런 점에서 정성일이라는 배우에게 많이 의지됐다"면서 정성일에게 고마워했다.정성일은 살인 고백 인터뷰 게임을 시작한 연쇄살인범인 정신과 의사 이영훈 역을 맡았다. 그는 "에너지를 많이 쏟았지만 즐거운 촬영이었다"고 회상했다. 이어 "세트 옆에 축사가 있었는데, 피곤한 몸을 이끌고 촬영장에 가면 매일 아침 축사의 냄새가 아침을 깨웠다"며 웃음을 자아냈다.두 배우는 대사를 통으로 외웠다고. 정성일은 "대사량은 (감독님을) 죽이고 싶더라. 이걸 맨정신으로 두 사람에게 하라고 줬나 싶더라. 어이가 없었다. 그래서 통으로 외울 수밖에 없었다"고 말해 폭소케 했다.정성일은 조여정에게 고마움을 표하기도 했다. 그는 "영훈은 선주 캐릭터 덕에 많이 변주가 됐다. 이 사람이 어떻게 다가오느냐에 따라 영훈이 변화할 수 있는 폭이 컸다. 제가 대사에 힘을 주고 빼고는 현장에서 여정 배우와 감독님 덕에 만들어진 게 많다"고 전했다.김태한은 선주의 연인이자 강력계 형사인 한상우 역을 맡았다. 그는 "처음 주연으로 데뷔하는 영화라 떨렸지만 감독님, 스태프들을 믿고 촬영했다"라고 말했다. 이어 "오디션을 통해 작품에 합류하게 됐다. 합격 여부를 듣는 순간부터 지금까지도 설레고 심장이 터질 것 같고 벅차다"라고 전했다.김태한은 "촬영 현장에서 '제작부장' 부캐로 활약했다"고. 조여정은 "김태한 배우가 촬영이 없는 날도 나와서 끝까지 함께 있고, 본인 촬영날은 우리가 못 가줘도 혼자 열심히 촬영했다. 그래서 제작부장이라는 별명을 얻었다"고 비하인드를 전했다.김태한은 "인터뷰 형식의 이야기라 극장에서 봤을 때 더 밀도감 있게 다가갈 것 같다. 관객들이 극장에 적극적으로 오셔서 보시면, '살인자 리포트'의 스릴감을 더 잘 느낄 수 있을 것 같다"며 '살인자 리포트'만의 매력 포인트를 짚었다.조여정은 "스위트룸에 같이 앉아서 같이 느끼는 것 같은 영화적 체험을 할 수 있을 것 같다. 영화는 극장에서 볼 때 잡념 없이 집중할 수 있는 것 같다. 2시간 동안 기자와 연쇄살인범의 인터뷰에 함께 참여하며 여러 생각을 할 수 있을 것 같다"며 "영화를 만든 저희의 진심과 기존에 없던 새로운 형식의 작품이 관객들을 극장으로 많이 불러들이면 좋겠다"고 바랐다.'살인자 리포트'는 오는 9월 5일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr