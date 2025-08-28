사진=텐아시아DB

'살인자 리포트' 정성일이 많은 대사량으로 인한 고충을 토로했다.28일 서울 용산구 한강대로 CGV용산아이파크몰에서 영화 '살인자 리포트'의 언론시사회가 열렸다. 조영준 감독과 배우 조여정, 정성일, 김태한이 참석했다.'살인자 리포트'는 특종에 목마른 베테랑 기자 선주(조여정 분)에게 정신과 의사 영훈(정성일 분)이 연쇄살인을 고백하는 인터뷰를 요청하면서 벌어지는 이야기. 조여정은 특종을 위해 살인자의 인터뷰 요청에 응한 사회부 기자 백선주 역을 맡았다. 정성일은 살인 고백 인터뷰 게임을 시작한 연쇄살인범인 정신과 의사 이영훈을 연기했다.정성일은 살인 고백 인터뷰 게임을 시작한 연쇄살인범인 정신과 의사 이영훈 역을 맡았다. 그는 "에너지를 많이 쏟았지만 즐거운 촬영이었다"고 회상했다. 이어 "세트 옆에 축사가 있었는데, 피곤한 몸을 이끌고 촬영장에 가면 매일 아침 축사의 냄새가 아침을 깨웠다"며 웃음을 자아냈다.두 배우는 대사를 통으로 외웠다고. 정성일은 "대사량은 (감독님을) 죽이고 싶더라. 이걸 맨정신으로 두 사람에게 하라고 줬나 싶더라. 어이가 없었다. 그래서 통으로 외울 수밖에 없었다"고 말해 폭소케 했다.정성일은 조여정에게 고마움을 표하기도 했다. 그는 "영훈은 선주 캐릭터 덕에 많이 변주가 됐다. 이 사람이 어떻게 다가오느냐에 따라 영훈이 변화할 수 있는 폭이 컸다. 제가 대사에 힘을 주고 빼고는 현장에서 여정 배우와 감독님 덕에 만들어진 게 많다"고 전했다.'살인자 리포트'는 오는 9월 5일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr