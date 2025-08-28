/ 사진=텐아시아DB

Mnet ‘프로듀스X101’에 출연해 첫 방송에서 1위를 차지했던 윤서빈이 영화 '전력질주'를 통해 장편영화에 첫발을 내디딘다.윤서빈의 첫 장편 영화 데뷔작 '전력질주'가 9월 10일 개봉을 앞둔 가운데 그동안 드라마와 단편영화로 탄탄한 연기력을 쌓아온 그가 어떤 새로운 매력을 선보일지 팬들의 기대가 모이고 있다.영화 '전력질주'는 전성기의 끝자락에서 마지막 불꽃을 태우는 베테랑 스프린터 '구영'의 질주를 다룬 스포츠 드라마 장르의 영화로 저마다의 도전을 위해 출발선에 선 남자들의 완벽한 엔딩을 위한 전력질주를 그린 작품이다.윤서빈은 극 중 대한민국에서 제일 빠른 사람이 되고 싶어서 성인 무대 도전장을 내민 육상 유망주 '장근재' 역을 맡았다. 장근재는 한국 최초 100M 9초대 기록을 목표로 하는 인물로 강승열(이신영 분)과 선의의 경쟁을 펼치며 극에 긴장감을 불어넣을 예정이다.특히 젊은 패기와 뜨거운 열정을 지닌 캐릭터 '장근재' 역을 통해 하석진, 이신영, 다현 등과 호흡하며 윤서빈 특유의 신선하고 에너지 넘치는 연기를 선보일 계획이다.윤서빈은 드라마 '깨물고 싶은', '풍덕빌라 304호의 사정', '변론을 시작하겠습니다', 단편영화 '언박싱' 등 다양한 작품에서 개성 있는 캐릭터들을 소화하며 연기 스펙트럼을 넓혀왔으며, 꾸준히 쌓아온 연기 경험을 통해 그가 이번 영화에서 펼칠 활약에 대한 관심이 더욱 커지고 있다.한편, '전력질주'는 오는 9월 10일 롯데시네마에서 개봉한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr