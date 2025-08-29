사진=텐아시아DB

하성운이 더위가 안 가신 여름날, 함께 이열치열 찜질방 데이트하고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 21일부터 27일까지 '더위가 안 가신 여름날, 함께 이열치열 찜질방 데이트하고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 하성운이다. 그는 10CM, 다비치에 이어 떠오르는 OST 강자로 자리매김하며, 9월 선선한 가을날 펼쳐질 ATA 페스티벌 무대에 대한 기대감을 높이고 있다. 아티스트로서 하성운은 작곡과 작사 모두 가능한 싱어송라이터다. 자신의 대표곡 'BIRD'(버드), 박지훈이 피처링한 '잊지마요', '오.꼭.말'에서는 작사와 작곡에 참여했으며, 대표곡 중 하나인 'BLUE'에도 작사로 이름을 올렸다. 그는 다음 달 27~28일 난지한강공원에서 열리는 글로벌 음악 축제 'ATA 페스티벌 2025'에 참여하며, 공연은 둘째 날인 28일 무대에서 펼쳐진다.2위는 더보이즈 주연이다. 더보이즈는 하성운과 같은 날인 9월 28일 'ATA 페스티벌 2025' 무대에 오른다. 이들은 홍보 영상에서 "무대를 부수겠다"는 포부를 밝히며 팬들의 기대감을 끌어올렸다. 이번 페스티벌은 다양한 아티스트의 공연과 함께 푸드, 뷰티, 패션 등 한류 문화를 체험할 수 있는 복합 행사로 꾸려진다. 같은 날 배드빌런, 유니스, QWER, 크래비티, TWS, 82메이저, 피프티피프티, 하성운 등도 함께 한강변을 장식한다.3위는 세븐틴 도겸이다. 세븐틴은 9월 27~28일 홍콩 최대 규모의 카이탁 스타디움 공연을 전석 매진시키며 막강한 티켓 파워를 입증했다. 카이탁 스타디움은 영국 전설적 록 밴드 콜드플레이와 중화권 톱스타 저우제룬(周杰倫) 등 세계적인 아티스트들이 무대에 섰던 곳이다. 세븐틴은 지난해 서울월드컵경기장과 일본 가나가와 닛산 스타디움에 입성했고, 올해는 불라칸, 자카르타, 싱가포르, 방콕 등 아시아 주요 도시 스타디움 투어를 이어가며 글로벌 입지를 확고히 했다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '선선해진 9월. 가을의 새 계획을 함께 나누고 싶은 남자 가수는?', '선선해진 9월. 가을의 새 계획을 함께 나누고 싶은 여자 가수는?', '선선해진 9월. 가을의 새 계획을 함께 나누고 싶은 남자 트로트 가수는?', '선선해진 9월. 가을의 새 계획을 함께 나누고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr