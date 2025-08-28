김남주♥김승우, 불화설 아니라더니…6년 만에 말 바꿨다, 달라진 해명 보니 [TEN이슈]

사진=텐아시아DB

배우 김남주가 6년 전 남편 김승우의 실종 신고 해프닝을 밝힌 가운데, 당시 설명과는 다른 해명에 오히려 불화설이 재점화 된 모양새다.28일 오전 SBS Life 예능 '안목의 여왕 김남주' 측이 배포한 보도자료에 따르면 김남주는 자신의 스튜디오 주방을 새롭게 바꾼 모습을 소개하며 "(결혼 후) 나만을 위한 공간을 처음 가져본다"고 말했다.그러면서 "엄마들은 다 공감하실 것 같다. 자기만의 공간을 갖는다는 게 어려운 일이다. 나도 혼자 있고 싶은데 혼자 있을 공간이 없었다"며 한 일화를 밝혔다.김남주는 "우리 집 주방이 좁아서 남편이랑 그 자리에서 대사를 외운다. 그런데 아이들 한창 키울 때 너무너무 답답했다. 내 공간도 없고 어디 가서 혼자 있고 싶은데, 없어서 무작정 호텔을 갔다. TV를 보면서 음식을 먹었는데 너무 좋았다. 그래서 연락을 안 받았는데 남편이 그때 112에 신고했다"고 회상했다.이어 "호텔에서 1박 2일을 했는데 딸이 엄마를 걱정하니까 딸을 데리고 왔다. 엄마 여기서 혼자 잘 지내고 있었다고 하니까 다행이라고 하면서 쌀국수를 시켜 달라고 하더라. 같이 음식을 먹었다"라며 웃어 보였다.해당 사건은 2019년 5월 30일 일어난 일로, 김승우는 이날 “김남주와 연락이 닿지 않는다”며 경찰에 실종 신고를 했다. 이 같은 사실이 알려지면서 두 사람의 불화설이 불거졌다.당시 소속사 더퀸AMC 관계자는 “두 사람의 불화설은 사실무근이다. (실종신고를 했을) 당시 김남주의 헤어·메이크업을 담당하는 원장에게 축하할 일이 생겼다. 그가 김남주에게 연락해 호텔로 모였다. 나 역시 그 자리에 있었다”고 했다. 이어 “당시 김남주의 휴대전화 배터리가 떨어져 전원이 꺼졌다. 그 때 김승우가 집으로 들어와 김남주와 연락이 닿지 않자 불안한 마음에 경찰에 신고를 한 것”이라고 설명했다.그러면서 “부부 싸움이나 불화는 없었다. 김승우가 김남주를 너무 사랑해서 일어난 일”이라고 강조했다.6년 전에는 지인의 축하를 위해 여러명이 호텔에서 모였다고 설명했지만, 현재는 혼자 호텔에 갔다고 해명한 김남주. 같은 상황 속 다른 해명에 누리꾼들은 “내용이 완전 다르다. 뭔가 진짜인 지 모르겠다”며 혼란스러움을 내비쳤다.특히 이날 오전 유튜브 채널을 통해 공개된 영상에서는 보도자료와 달리 해당 장면은 삭제돼 궁금증을 자아내고 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr