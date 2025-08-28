사진=손담비 SNS

가수 겸 배우 손담비가 날씬한 몸매를 과시했다.손담비는 9일 자신의 인스타그램 스토리에 "핏이 아주 예술이야", "너무 이뻐 가을에 딱이야"라는 문구들과 함께 두 장의 사진을 순차적으로 게재했다.공개된 사진들 속에서 손담비는 다양한 옷들을 착용해 보며 거울 앞에서 포즈들을 취하고 있는 모습. 특히 출산 후 13kg을 감량한 것으로 알려진 그는 자화자찬을 아끼지 않아 보는 이들의 미소를 자아냈다.한편 손담비는 전 스피드 스케이팅 선수 이규혁과 2022년 결혼했다. 지난해 TV조선 '아빠하고 나하고'에는 한 역술인이 손담비에게 "올해는 아기가 착상이 될 것 같다"며 "내년 5, 6월에는 아기를 낳을 수 있다는 말이다"라고 짚어내 손담비를 미소 짓게 만들었다. 실제로 손담비는 지난 4월, 건강한 딸 출산에 성공했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr