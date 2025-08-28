세계적인 멜로딕 테크노 아티스트 ARGY가 다음달 13일(토), 서울 마포 문화비축기지에서 첫 한국 내한 단독 공연을 한다.
이번 공연은 아티스트와 브랜드 콜라보레이션에 특화된 크리에이티브 에이전시 Blend Nexus Agency(BNA)와 공연기획 및 플라워 전문 SELVALEE 에이전시 그리고 페스티벌 및 대형행사 전문 HYPE의 새로운 공연 IP, ‘BlendStage’의 첫 작품으로, 의미 있는 시작을 알린다.
ARGY는 Anyma와 협업한 ‘Voices in My Head’, ‘Higher Power’를 통해 전 세계 테크노/멜로딕 테크노 씬에서 주목받은 아티스트다. 솔로 트랙 ‘Aria’, ‘Tataki’ 등으로 글로벌 페스티벌과 클럽 무대를 장악해왔다. 그의 사운드는 섬세한 멜로디와 에너지 넘치는 드롭, 감성적 전개가 조화를 이루며 대중성과 예술성을 동시에 인정받고 있다.
이번 공연은 단순한 내한 무대를 넘어 새로운 공연 브랜드 BlendStage의 출범작이라는 점에서 더욱 주목받고 있다. BlendStage는 “예측할 수 없는 장소에서, 전 세계 컬처 아이콘의 음악과 공간 그리고 분위기를 하나의 무대로 연결한다”는 비전을 담고 있다.
BlendStage는 각 공연마다 아티스트의 스타일과 정체성에 맞춰 새로운 공간과 무대를 설계하며, 기존의 정형화된 페스티벌이나 클럽 공연의 틀을 넘는 독창적인 경험을 제안한다. 마포 문화비축기지처럼 도심 속 잘 알려지지 않은 복합문화공간은 물론, 향후 비밀스러운 숲, 퓨처리스틱한 공간, 산업 유산지 등 이색적이고 실험적인 장소에서도 공연을 기획할 예정이다.
주최 측은 “BlendStage는 단순한 음악 공연이 아니라 하나의 큐레이티드 컬쳐 경험”이라며, “한국에서 좀처럼 만나기 어려운 글로벌 아티스트들과 함께 새로운 문화적 흐름을 만들어갈 것”이라고 전했다.
이번 공연은 Blend Nexus Agency(BNA)와 Hype 프로덕션이 공동 주최하고, SELVA LEE 에이전시가 주관하며 RollingStone Korea가 미디어 스폰서로 참여한다. 새로운 공연 IP의 탄생에 대한 기대감으로 사우디아라비아 국부펀드와 긴밀한 관계인 사우디아라비아 투자사 NMO HUB과 YUNG GALLERY가 서포트하여 기대감이 증폭되고 있다.
Blend Nexus Agency(BNA)는 글로벌 아티스트와 브랜드를 연결하고 전략적 협업을 기획·실행하는 콜라보레이션 전문 크리에이티브 에이전시다. 유럽과 중동 등 폭넓고 긴밀한 글로벌 네트워크를 기반으로 아티스트 섭외, 브랜드 협업, 공연·이벤트 기획, 통합 마케팅에 특화된 서비스를 제공한다. 끊임없이 변화하는 시장 속에서 파트너의 잠재력을 발굴하고 상상하지 못했던 협업을 실현함으로써 경계를 넘어선 새로운 가능성을 창조한다.
Hype 프로덕션은 Waterbomb, Micro Seoul, World DJ Festival, S20 등 국내외 주요 페스티벌에서 프로덕션과 VJ 연출을 담당해온 전문 팀으로, 축적된 경험을 바탕으로 완성도 높은 무대를 구현한다.
SELVA:LEE 에이전시(셀바리)는 공연 기획자와 플로리스트가 협업해 자연과 예술을 융합한 독창적인 경험을 선보여온 브랜드다. 국내외 아티스트 콘서트, 브랜드 팝업스토어, 기업 플라워 구독, 백화점 조경 연출, 전시 등 다양한 프로젝트를 통해 “세심한 디테일 속에 자연과 예술이 공존한다”는 철학을 실현해오고 있다.
ARGY의 BlendStage 첫 무대 티켓은 단계별로 예매가 진행된다. 가장 먼저 오픈되는 얼리버드 티켓은 5만5000원으로, 글로벌 예매 플랫폼 RA를 통해서만 구매할 수 있다. 이어 일반 예매(GA)는 6만5000원에 판매되며, 현장에서 직접 구매할 경우에는 7만5000원으로 가격이 책정된다. VIP 티켓은 11만원에 제공되며, VIP 전용 패스트 레인 입장과 무료 음료 한 잔 혜택이 포함된다.
얼리버드 티켓은 오직 RA 플랫폼에서만 25일부터 구매할 수 있다. 네이버 티켓에서는 27일 수요일부터 구매 가능하다. 티켓 예매 및 자세한 정보는 추후 공식 SNS 및 네이버 및 RA 플랫폼 내에서 ‘Argy 1st Show in Korea’ 검색을 통해 확인할 수 있다.
텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr
이번 공연은 아티스트와 브랜드 콜라보레이션에 특화된 크리에이티브 에이전시 Blend Nexus Agency(BNA)와 공연기획 및 플라워 전문 SELVALEE 에이전시 그리고 페스티벌 및 대형행사 전문 HYPE의 새로운 공연 IP, ‘BlendStage’의 첫 작품으로, 의미 있는 시작을 알린다.
ARGY는 Anyma와 협업한 ‘Voices in My Head’, ‘Higher Power’를 통해 전 세계 테크노/멜로딕 테크노 씬에서 주목받은 아티스트다. 솔로 트랙 ‘Aria’, ‘Tataki’ 등으로 글로벌 페스티벌과 클럽 무대를 장악해왔다. 그의 사운드는 섬세한 멜로디와 에너지 넘치는 드롭, 감성적 전개가 조화를 이루며 대중성과 예술성을 동시에 인정받고 있다.
이번 공연은 단순한 내한 무대를 넘어 새로운 공연 브랜드 BlendStage의 출범작이라는 점에서 더욱 주목받고 있다. BlendStage는 “예측할 수 없는 장소에서, 전 세계 컬처 아이콘의 음악과 공간 그리고 분위기를 하나의 무대로 연결한다”는 비전을 담고 있다.
BlendStage는 각 공연마다 아티스트의 스타일과 정체성에 맞춰 새로운 공간과 무대를 설계하며, 기존의 정형화된 페스티벌이나 클럽 공연의 틀을 넘는 독창적인 경험을 제안한다. 마포 문화비축기지처럼 도심 속 잘 알려지지 않은 복합문화공간은 물론, 향후 비밀스러운 숲, 퓨처리스틱한 공간, 산업 유산지 등 이색적이고 실험적인 장소에서도 공연을 기획할 예정이다.
주최 측은 “BlendStage는 단순한 음악 공연이 아니라 하나의 큐레이티드 컬쳐 경험”이라며, “한국에서 좀처럼 만나기 어려운 글로벌 아티스트들과 함께 새로운 문화적 흐름을 만들어갈 것”이라고 전했다.
이번 공연은 Blend Nexus Agency(BNA)와 Hype 프로덕션이 공동 주최하고, SELVA LEE 에이전시가 주관하며 RollingStone Korea가 미디어 스폰서로 참여한다. 새로운 공연 IP의 탄생에 대한 기대감으로 사우디아라비아 국부펀드와 긴밀한 관계인 사우디아라비아 투자사 NMO HUB과 YUNG GALLERY가 서포트하여 기대감이 증폭되고 있다.
Blend Nexus Agency(BNA)는 글로벌 아티스트와 브랜드를 연결하고 전략적 협업을 기획·실행하는 콜라보레이션 전문 크리에이티브 에이전시다. 유럽과 중동 등 폭넓고 긴밀한 글로벌 네트워크를 기반으로 아티스트 섭외, 브랜드 협업, 공연·이벤트 기획, 통합 마케팅에 특화된 서비스를 제공한다. 끊임없이 변화하는 시장 속에서 파트너의 잠재력을 발굴하고 상상하지 못했던 협업을 실현함으로써 경계를 넘어선 새로운 가능성을 창조한다.
Hype 프로덕션은 Waterbomb, Micro Seoul, World DJ Festival, S20 등 국내외 주요 페스티벌에서 프로덕션과 VJ 연출을 담당해온 전문 팀으로, 축적된 경험을 바탕으로 완성도 높은 무대를 구현한다.
SELVA:LEE 에이전시(셀바리)는 공연 기획자와 플로리스트가 협업해 자연과 예술을 융합한 독창적인 경험을 선보여온 브랜드다. 국내외 아티스트 콘서트, 브랜드 팝업스토어, 기업 플라워 구독, 백화점 조경 연출, 전시 등 다양한 프로젝트를 통해 “세심한 디테일 속에 자연과 예술이 공존한다”는 철학을 실현해오고 있다.
ARGY의 BlendStage 첫 무대 티켓은 단계별로 예매가 진행된다. 가장 먼저 오픈되는 얼리버드 티켓은 5만5000원으로, 글로벌 예매 플랫폼 RA를 통해서만 구매할 수 있다. 이어 일반 예매(GA)는 6만5000원에 판매되며, 현장에서 직접 구매할 경우에는 7만5000원으로 가격이 책정된다. VIP 티켓은 11만원에 제공되며, VIP 전용 패스트 레인 입장과 무료 음료 한 잔 혜택이 포함된다.
얼리버드 티켓은 오직 RA 플랫폼에서만 25일부터 구매할 수 있다. 네이버 티켓에서는 27일 수요일부터 구매 가능하다. 티켓 예매 및 자세한 정보는 추후 공식 SNS 및 네이버 및 RA 플랫폼 내에서 ‘Argy 1st Show in Korea’ 검색을 통해 확인할 수 있다.
텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT