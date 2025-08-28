사진=박태준 SNS

사진=MBC '라디오 스타' 화면 캡처

'얼짱시대' 출신 웹툰작가 박태준(41)이 걸그룹 출신 최수정(37)과 이혼했다는 소식이 뒤늦게 알려진 가운데, 박태준이 당초 알려진 재산분할 소송은 사실무근이라고 밝힌 것으로 전해졌다.앞서 28일 한 매체는 "박태준이 지난해 최수정과 이혼한 것으로 확인됐다. 둘의 사정을 잘 알고 있는 한 최측근이 '두 사람이 현재 재산분할 소송을 진행 중에 있다'고 전했다"라고 보도했다.그러나 같은 날 다른 매체는 "박태준과 통화했다"며 "박태준이 '최수정과 이혼한 게 맞다. 작년 초부터 이야기가 나왔고, 같은 해 8월에 이혼 조정이 성립돼 서류 정리가 완료됐다'고 했다"라고 밝혔다.박태준은 해당 매체와의 통화에서 "재산분할 소송은 없는 이야기고 서로 원만하게 합의 이혼했다. 이혼 사유도 성격 차이"라고 이야기한 것으로 알려졌다. 또 그는 "좋은 내용이 아니라서 굳이 알려야겠다는 생각이 없었다. 또 상대방에게도 피해가 갈까 봐 굳이 말하지도 않았다"고 설명한 것으로 전해졌다.박태준·최수정의 결혼 사실은 2020년 알려졌다. 박태준은 그해 10월 MBC 예능 '라디오 스타'에 출연해 "10년 동안 연애했고, 최수정과 혼인신고만 했다"고 말했다.한편 박태준은 2009년 '얼짱시대'에 출연한 후 '꽃미남 주식회사', '식신로드' 등 다수의 예능 프로그램에 출연했다. 그 뒤 네이버 웹툰 '외모지상주의', '싸움독학', '인생존망' 등을 제작하며 만화가로 전향, 현재 웹툰 제작사 더그림엔터테인먼트 설립해 다수의 작품들을 만들고 있다.최수정은 2010년 한중 합작 걸그룹 롯데걸스 멤버로 데뷔했다. 2018년에는 웹드라마 '체크, 메이트'에 출연했다. 특히 가수 램의 '이러다 죽을지도 몰라' 뮤직비디오에서 박태준과 연기 호흡을 맞추기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr