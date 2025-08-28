/ 사진제공=쿠팡플레이

2023년 은퇴한 전 축구선수 이근호가 새로 합류한 소감을 전했다.28일 서울시 구로구 더 링크 서울에서 쿠팡플레이 예능 '슈팅스타' 시즌 2 제작발표회가 열린 가운데 최용수, 설기현, 구자철, 이근호와 조효진PD가 참석했다.쿠팡플레이 예능 '슈팅스타' 시즌 2는 은퇴 후 제대로 진짜 축구를 즐길 줄 알게 된 레전드 스타 플레이어들이 K3리그에 도전하는 성장 축구 예능이다.이번 시즌에서는 이근호와 구자철이 새롭게 합류를 알렸다. 합류하게 된 소감에 대해 이근호는 "내가 들어가면 멋진 활약을 하지 않았을까 싶었는데 막상 들어가니 그건 오산이었다. 친구들이 열심히 준비했기 때문에 저런 결과물이 나왔겠구나 싶다"라고 운을 띄웠다.이어 그는 "할 수 있다는 오만함으로 가득 차 있었던 것 같다. 스포츠는 준비한 만큼 결과가 나온다는 걸 다시금 느꼈고 많이 반성하고 있다"고 고백했다.'슈팅스타' 시즌 2는 29일 오후 8시 쿠팡플레이를 통해 첫 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr