사진=유튜브 채널 '조째즈'

배우 주지훈이 보인 겸손함으로 가수 조째즈가 놀라워했다.지난 27일 유튜브 채널 '조째즈'에는 "주지훈 님 오셨습니다 (그리고 몰래 온 로운)"이라는 제목의 영상이 게시됐다. 평소 조째즈와 친분이 있는 주지훈이 출연해 근황과 성향을 두루 이야기했다.조째즈가 "연기 말고는 잘할 수 있는 게 별로 없다고 했던 말이 인상적이었다"고 운을 떼자, 주지훈은 "별로가 아니라 아무 것도 없다"며 "운 좋게 연기를 업으로 삼았다는 게 감사할 뿐이다. 다만 다른 능력치는 많이 떨어진다"고 스스로를 낮췄다. 이어 "밥벌이에 맞는 재능이 있다는 점은 긍정적이지만, 취미도 잘하고 싶은 마음이 있지 않냐"며 "복싱도 하고 자전거도 타지만 그걸로 칭찬을 들어본 적은 없다"고 덧붙였다.이후 조째즈가 "말 많은 남자 배우 셋이 김남길, 주지훈, 윤경호라는 말이 있다"며 '투머치토커' 논란을 언급하자, 주지훈은 "내가 정리하겠다"고 응수했다. 그는 "김남길보다 주지훈이 말 많다는 얘기의 주체가 누구냐. 모든 시발점이 김남길 형"이라며 출처를 짚었고, "토크로는 김남길 형을 이길 수 없다. 그래도 윤경호 형은 좀 상식적이다"라고 웃어 보였다. 그러면서 "남길이 형이 나보다 형이라 다행"이라며 친분을 드러냈다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr