사진제공=채널A '요즘 육아 – 금쪽같은 내 새끼'

‘요즘 육아 – 금쪽같은 내 새끼’에 초2 아들을 둔 인플루언서 엄마와 보디빌러 아빠가 등장한다. 겁에 질러 24시간 엄마를 따라다니는 초2 아들 금쪽이의 모습에 오은영 박사가 단순한 분리 불안이 아니라고 진단한다.29일 저녁 8시 10분, 채널A ‘요즘 육아 – 금쪽같은 내 새끼’에서는 ‘겁에 질려 24시간 엄마를 따라다녀야 사는 초2 아들’의 사연이 공개된다.이날 스튜디오에는 인플루언서 엄마와 보디빌더 아빠가 출연한다. 헬스장에서 만나 현재는 귀여운 두 명의 아들을 키우고 있는 인싸 부부. 하지만 외향형 부모와 반대로 다른 사람이 말을 걸면 시선을 피하는 첫째가 고민이라는데, 과연 금쪽이에게는 무슨 일이 있는 것일지 관심이 커진다.운동을 하러 헬스장에 온 엄마를 따라간 금쪽. 운동 내내 엄마 곁에 있던 금쪽이는 운동이 끝난 뒤에도 엄마의 일터인 태닝숍까지 따라간다. 심지어 집에서도 엄마가 시야에서 사라지면 곧바로 졸졸 따라다니는 모습이 포착된다. 이후 잠시 외출한다는 엄마의 말을 듣지 못하고 영상에 집중하고 있는 금쪽의 모습이 보인다. 잠시 후 엄마가 없는 것을 확인하자 참을 수 없는 불안감이 밀려오는 듯 울기 시작하는 금쪽. 안절부절 못하며 집 밖으로 나가 엄마를 부르며 울부짖는 모습에 스튜디오에서는 안타까운 탄식이 흐른다.이어진 영상에서는 엄마와 마트에 간 금쪽이의 모습이 보인다. 동물 코너에서 좋아하는 동물들을 구경하며 신나게 말하던 금쪽. 갑자기 직원이 다가오자 엄마 뒤로 바로 숨어버린다. 질문에도 대답하지 못하고 불안해하는 금쪽의 모습을 보던 오 박사, 금쪽이는 ‘이것’이 의심된다며 일상생활에 어려움이 생길 수 있다고 분석한다.레벨테스트를 받기 위해 영어학원에 방문한 엄마와 금쪽. 선생님의 질문에도 대답을 하지 못하고, 결국 엄마가 들어와 함께 테스트를 이어가보려 하지만 눈물까지 보인다. 엄마가 달래주며 이유를 물어도 제대로 말하지 못하자 결국 엄마도 폭발하고 마는데. 몸을 바들바들 떨며 무언가에 쫓겨 도망치듯 학원을 나오는 모습을 보던 오 박사는 이 상태로 크면 위험할 수 있다고 경고한다.코끼리와의 속마음 토크에서도 불안한 모습을 보인 금쪽이는 과연 엄마와 떨어져 자신의 속마음을 얘기할 수 있을지 29일 저녁 8시 10분, 채널A ‘요즘 육아 – 금쪽같은 내 새끼’에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr