사진=유튜브 채널 '유튜브하지영'

배우 이종석이 방송인 하지영과의 각별한 의리를 드러냈다.지난 27일 유튜브 채널 '유튜브하지영'에는 "오랜만에 예능 복귀. 근데 번지수를 잘 못 찾아오셨어요 종석 님!"이라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 게스트로 출연한 이종석은 "오늘 지영 누나를 만나러 가는 길"이라며 "이제 정말 거의 다 도착한 것 같다"고 인사를 전했다. 현장에 도착한 하지영은 준비 중인 그를 보며 "떨려서 잠 못 잤죠?"라고 묻는 등 살뜰히 챙겼다.이종석은 손님용 고급 위스키를 선물했다. 그는 "나는 술은 못하지만 술 마시며 하는 대화는 깊이가 다르다"며 "누구 섭외할 사람 없나?"라고 제안했다. 하지영이 배우 윤균상을 언급하자 "균상이 형이랑 오면서 통화했다. 오늘 스케줄이 있다고 하더라. 누나가 원하시면 섭외해 드리겠다"고 덧붙였다.제작진이 "'유퀴즈'는 왜 안 나가시고?"라고 묻자 이종석은 "'유퀴즈'보다 하지영이지"라고 답해 의리를 강조했다. 하지영이 "구독자가 늘면 행복해지겠다"고 하자, 이종석은 "힘든 시작을 한 거다. 한편으로는 왜 진작 시작 안 했나 싶었다. 잘할 거라고 생각했는데"라며 "생각보다 늦게 시작했기에 여러 고민과 번뇌를 거쳐 시작했겠구나 싶었다"고 격려했다.두 사람의 인연도 소개됐다. 하지영은 "처음 광고 촬영 현장에서 만났다. 이종석 씨가 인중에 땀이 맺히고 귀와 얼굴이 빨개질 만큼 긴장해 어쩔 줄 몰라 했다. '도와줘야겠다'는 생각이 들어 대본을 내려놨다"고 회상했다. 이종석은 "그때 조금만 더 갔으면 쓰러졌을 수도 있었다. 친한 우빈 씨도, 누나도 옆에서 느끼고 더 애써줬다"며 "지금은 많이 연예인 다 됐다"고 덧붙였다.하지영은 "예능 프로그램도 잘 안 나가는데 연락하자마자 즉답이 왔다"고 고마움을 표했다. 이종석은 "누나에게 마음의 빚이 있다. 항상 마음 써주는 게 고맙다"고 화답했다.이종석은 근황도 전했다. 그는 "지금 '재혼황후'를 찍고 있다. 왕자 역할을 소화하려고 부단히 관리 중"이라며 "다이어트가 안 될 줄 알았는데 닥치니 되더라. 예전엔 어떻게든 관리를 했는데 지금은 그렇지 않다가도 필요하면 하게 된다"고 말했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr