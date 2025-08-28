배우 이종석이 방송인 하지영과의 각별한 의리를 드러냈다.
지난 27일 유튜브 채널 '유튜브하지영'에는 "오랜만에 예능 복귀. 근데 번지수를 잘 못 찾아오셨어요 종석 님!"이라는 제목의 영상이 공개됐다.
이날 게스트로 출연한 이종석은 "오늘 지영 누나를 만나러 가는 길"이라며 "이제 정말 거의 다 도착한 것 같다"고 인사를 전했다. 현장에 도착한 하지영은 준비 중인 그를 보며 "떨려서 잠 못 잤죠?"라고 묻는 등 살뜰히 챙겼다. 이종석은 손님용 고급 위스키를 선물했다. 그는 "나는 술은 못하지만 술 마시며 하는 대화는 깊이가 다르다"며 "누구 섭외할 사람 없나?"라고 제안했다. 하지영이 배우 윤균상을 언급하자 "균상이 형이랑 오면서 통화했다. 오늘 스케줄이 있다고 하더라. 누나가 원하시면 섭외해 드리겠다"고 덧붙였다.
제작진이 "'유퀴즈'는 왜 안 나가시고?"라고 묻자 이종석은 "'유퀴즈'보다 하지영이지"라고 답해 의리를 강조했다. 하지영이 "구독자가 늘면 행복해지겠다"고 하자, 이종석은 "힘든 시작을 한 거다. 한편으로는 왜 진작 시작 안 했나 싶었다. 잘할 거라고 생각했는데"라며 "생각보다 늦게 시작했기에 여러 고민과 번뇌를 거쳐 시작했겠구나 싶었다"고 격려했다.
두 사람의 인연도 소개됐다. 하지영은 "처음 광고 촬영 현장에서 만났다. 이종석 씨가 인중에 땀이 맺히고 귀와 얼굴이 빨개질 만큼 긴장해 어쩔 줄 몰라 했다. '도와줘야겠다'는 생각이 들어 대본을 내려놨다"고 회상했다. 이종석은 "그때 조금만 더 갔으면 쓰러졌을 수도 있었다. 친한 우빈 씨도, 누나도 옆에서 느끼고 더 애써줬다"며 "지금은 많이 연예인 다 됐다"고 덧붙였다.
하지영은 "예능 프로그램도 잘 안 나가는데 연락하자마자 즉답이 왔다"고 고마움을 표했다. 이종석은 "누나에게 마음의 빚이 있다. 항상 마음 써주는 게 고맙다"고 화답했다.
이종석은 근황도 전했다. 그는 "지금 '재혼황후'를 찍고 있다. 왕자 역할을 소화하려고 부단히 관리 중"이라며 "다이어트가 안 될 줄 알았는데 닥치니 되더라. 예전엔 어떻게든 관리를 했는데 지금은 그렇지 않다가도 필요하면 하게 된다"고 말했다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
