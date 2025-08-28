사진=SBS 파워FM '웬디의 영스트리트'

가수 송가인이 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'의 OST 'GOLDEN'(골든)을 트로트 장르로 소화해냈다.송가인은 지난 27일 SBS 파워FM '웬디의 영스트리트'방송에 출연해 디지털 싱글 '사랑의 맘보' 제작 비하인드와 근황을 전했다. 그는 최근 단독 팬미팅에서 화제가 된 블랙핑크 제니의 'SOLO' 커버에 대해 "제니 씨를 좋아하고, 템포가 비교적 느려 연습 접근이 수월할 것 같아 선택했다"며 "2주간 준비했다. 첫 무대는 긴장했지만 팬들이 '한 번 더!'를 외쳐 두 번째는 여유가 있었다. 지금 다시 하라면 쉽지 않을 것 같다"고 말했다.송가인은 신곡 '사랑의 맘보'로 데뷔 후 처음 댄스곡에 도전했다. 그는 "설운도 선생님이 '젊은 친구들도 좋아할 곡을 쓰겠다'며 선물해 준 노래"라고 소개하며 "'사랑의 트위스트'처럼 대중적 반응을 기대한다"고 덧붙였다.청취자 요청에 따라 '엔딩 포즈'를 즉석에서 선보였다. 윙크와 고양이 귀 제스처로 MZ 감성을 반영했고, '사랑의 맘보' 음악에 맞춰 최초로 일부 안무를 공개해 현장 분위기를 끌어올렸다. DJ 웬디는 "한 번에 따라 하기 쉬운 편안한 안무"라고 평했고, 송가인은 볼하트 포즈로 코너를 마무리했다.라이브 무대도 이어졌다. 정규 4집 '가인;달' 수록곡 '왜 나를'을 라이브로 들려준 데 이어 레드벨벳 'Psycho'를 트로트 편곡으로 재해석했다. 또한 대학 시절 싸이월드 BGM이었다고 밝힌 포맨(4MEN) '다시 사랑할 수 있을까'의 한 소절을 불러 발라드 창법과 다른 톤을 보여줬다.이날 송가인은 '케이팝 데몬 헌터스'의 OST 'GOLDEN'(골든)도 소화하기도 했다. 시원한 고음과 애절한 표현으로 곡을 완주하며 특유의 보이스 컬러를 부각했고, 스튜디오와 청취자 반응을 이끌어냈다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr