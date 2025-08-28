사진=채널A '요즘 남자 라이프-신랑수업'

그룹 H.O.T. 문희준이 자녀의 춤실력을 언급했다.지난 27일 방송된 채널A '요즘 남자 라이프-신랑수업'에서는 장우혁이 소개팅 상대로 만난 오채이의 조카를 보기 전, 같은 그룹 출신 선배이자 두 아이의 아빠인 문희준에게 조언을 구하는 모습이 전파를 탔다. 이날 장우혁은 오채이의 조카와 문희준의 아들이 동갑이라며 육아 팁을 요청했다.문희준은 "아들들은 몸으로 놀아줘야 한다. 힘들어도 티를 내면 안 된다. '오늘 같이 논다'고 생각하면 훨씬 수월하다"라고 조언했다. 이어 "상대 입장에선 일종의 테스트가 될 수 있다. '나중에 이런 아빠가 될 것 같다'는 그림이 그려지면 호감도가 올라갈 수 있다"며 결혼 의향을 물었다.장우혁은 "네 유튜브를 보면서 결혼에 대한 생각이 긍정적으로 바뀌었다. 소율이가 너무 사랑스럽다"고 말했다. 그러자 문희준은 잠시 멈춘 뒤 "희율"이라고 정정해 웃음을 더했다.대화는 2세 이야기로 이어졌다. 장우혁이 과거 술자리에서 나눴던 대화를 언급하며 "네 DNA를 가진 아이를 기르고 싶지 않냐고 물은 적이 있다"고 하자, 문희준은 "어린 시절의 나와 마주하는 느낌"이라며 "아이들이 내가 어렸을 때 하던 행동을 그대로 한다. '똥 밟았네' 노래에 혼자 춤을 딴다. '얘도 내 DNA를 갖고 태어났구나' 싶어 신기했다"고 말했다.한편 문희준은 2017년 2월 크레용팝 출신 소율과 결혼해 같은 해 딸 희율을, 2022년 9월 아들 희우를 얻었다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr