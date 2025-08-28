사진=텐아시아DB

Mnet '라이브 와이어'에 출연한 이석훈이 "'유죄 인간'이란 수식어는 사실 노래를 부를 나오는 습관 때문"이라며 "그래도 결국은 나 때문에 생긴 말이 맞다"는 너스레로 웃음을 자아낸다.오는 29일(금) 저녁 7시 방송되는 Mnet '라이브 와이어' 11회에서는 이석훈과 헤이즈가 출연해 서로를 향한 팬심을 드러내는 한편, 달콤한 분위기가 가득한 컬래버레이션 무대를 통해 잊지 못할 시간을 선사한다.MC 코드 쿤스트가 "이석훈이 '유죄 인간'이라는 단어의 창시자"라고 언급하자, 이석훈은 "SG워너비가 예능에 출연했을 때 댓글에 '유죄 인간'이라는 표현이 달렸다. 처음에는 잘못한 줄 알고 놀랐는데, 좋은 의미라는 걸 알고 정말 감사했다"고 당시 상황을 털어놓는다. 앞서 이석훈은 2016년 발레리나 최선아와 결혼해 2018년 아들을 품에 안았다.정재형이 "아까 무대에서도 관객들에게 신호를 보내는 것 같았다. 고음인 척하면서 윙크하더라"고 말하자, 이석훈은 "사실 오해다. 노래할 때 한쪽 눈을 감는 습관이 있다. 일종의 루틴 같은 것"이라며 '급' 해명한다. 그러면서도 "'유죄 인간'이란 말이 나 때문에 생긴 건 맞다"며 쑥스러워해 웃음을 더한다.이석훈은 지난 26일 발매한 신곡 '어른이 됐고'의 풀 무대를 '라이브 와이어'에서 최초 공개하며 감성 보컬의 진수를 보여준다. 이어 이석훈이 "무대에 선 모습을 보고 싶었다"며 지목한 헤이즈와 함께 그녀의 히트곡 '비도 오고 그래서'를 듀엣으로 선보이며 감미로운 무대를 완성한다.오랜만에 관객과 만난 헤이즈는 "화가 줄면서 노래를 더 많이 부르게 됐다"는 의미심장한 고백과 함께, 랩과 보컬을 오가게 된 비하인드를 공개해 궁금증을 자극한다.'라이브 와이어' 11회는 오는 29일(금) 오후 7시 Mnet과 tvN에서 동시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr