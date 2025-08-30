[공식] 기안84, 네팔 셰르파와 재회 전말 밝혀졌다…시청자 요청 쇄도에 한국 초대 ('어서와한국은')

사진=기안84 SNS

MBC에브리원 ‘어서와 한국은 처음이지?’가 네팔 타망, 라이를 초대한다.최근 기안84는 자신의 SNS에 타망, 라이와 함께 찍은 사진을 게재했다. 타망, 라이는 ‘어서와 한국은 처음이지?’ 제작진의 초대로 한국을 방문했으며, 해당 만남은 촬영 종료 후 이루어진 것으로 확인됐다.타망, 라이는 지난 5월 방송된 MBC 예능 ‘태어난 김에 세계일주’ 시즌4(이하 ‘태계일주4’)에서 기안84와 함께 네팔 히말라야 트레킹 여정에 동행하며 시청자들에게 깊은 인상을 남겼다. 세 사람은 고산 지대에서 짐을 나르며 자연스럽게 마음을 나눴고, 이들의 소박하면서도 따뜻한 교감은 시청자들에게 깊은 울림을 줬다.‘태계일주4’ 방송 후 ‘어서와 한국은 처음이지?’ 게시판을 통해 ‘타망, 라이 두 사람을 한국으로 초대해 달라’는 요청이 쇄도했다. 이에 제작진은 두 사람을 한국으로 초대했다. 두 사람에게는 이번이 생애 첫 해외여행이라 더욱 뜻깊은 여정이 됐다고.네팔 타망, 라이의 한국 여행기는 오는 9월 25일 오후 8시 30분 방송되는 ‘어서와 한국은 처음이지?’에서 만나볼 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr