배우 김보라가 여름 여행을 떠났다.김보라는 지난 27일 자신의 인스타그램에 "마지막 여름 바다인가"라는 문구와 함께 여러 장의 사진들과 영상을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 김보라가 해변가를 찾아 여름 물놀이를 즐기고 있는 모습. 특히 누군가와 동반해 그림자 속 인물에 눈길을 끌게 만들었다.앞서 김보라는 6살 연상의 조바른 감독과 지난해 6월 부부의 연을 맺었다. 두 사람은 2021년 영화 '괴기맨숀'을 통해 처음 만나 연인으로 발전했다. 그러나 결혼 11개월 만인 지난 5월 이혼 소식을 알려 충격을 안겼다.한편 김보라는 배우 고현정·장동윤 주연의 SBS 드라마 '사마귀' 출연을 확정 지어 바로 다음 달인 9월, 브라운관을 통해 시청자들과 만날 계획이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr