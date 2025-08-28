'의사♥' 주진모, 6년째 공백기인데…롤렉스 시계 받았다 "홀인원 기록"

/ 사진=텐아시아DB

배우 주진모가 골프 유튜브 채널 '변기수 골프TV' 출연 중에 홀인원을 기록하며, 2,700만 원 상당의 스위스 명품 시계 ‘롤렉스 서브마리너’를 경품으로 받았다.주진모 배우는 지난 2025년 6월 30일, 경북 상주의 ‘블루원 상주 컨트리클럽’에서 촬영된 '변기수 골프TV' 유튜브 콘텐츠에 출연해 7번 홀에서 9번 아이언으로 홀인원에 성공했다. 이는해당 채널 출연자 중 최초의 홀인원 기록으로 주진모 배우는 이벤트 경품으로 롤렉스 서브마리너 시계를 수령하게 되었다.이번 경품 시계인 롤렉스 서브마리너는 공식 판매가 2,700만 원이 넘은 고급 다이버 워치로,전 세계 시계 애호가들에게 꾸준한 인기를 자랑하는 모델이다.주진모 배우는 8월 26일, 하이시간 서울 압구정 매장에서 열린 홀인원 세레모니에 참석하여경품으로 증정된 롤렉스 시계를 직접 수령하였다. 그는 “평소 즐겨하는 골프에서 뜻밖의 행운을 얻게 되어 너무 기쁘다”며, “이런 이벤트를 준비해준 변기수 골프TV와 하이시간에 감사드린다”라고 소감을 밝혔다.하이시간 지성식 대표는 “솔직히 홀인원이 나올 거라고는 예상하지 못했다. 그래도 주진모 배우께서 멋지게 성공해주셔서 기쁜 마음으로 이벤트 경품을 전달했다”며, “다음 홀인원 주인공에게는 파텍필립 같은 초고가 명품시계를 줄지, 아니면 그냥 골프공 한 박스로 슬쩍 마무리할지 고민중이다”라며 웃음 지었다.한편 주진모는 서울대 의대 출신 민혜연과 2019년 결혼했다. 또한 주진모는 휴대전화 해킹으로 인한 사생활 유출 논란 이후 별다른 작품 출연 없이 5년여의 공백기를 보내고 있다. 지난해 1월 TV조선 '식객 허영만의 백반기행'에 출연해 근황을 전한 바 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr