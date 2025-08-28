사진=텐아시아DB

미필이라고 알려진 1995년생 뉴이스트 백호가 '보이즈 2 플래닛' 심사에 특별 출연한다. 미국 국적인 아론을 제외하고 같은 그룹의 동갑내기 멤버 JR, 민현, 렌은 현재 병역 의무를 이행 중이라고 알려졌다.오늘(28일) 밤 9시 20분 방송되는 Mnet '보이즈 2 플래닛'(BOYS II PLANET) 7회에서는 더욱 치열해진 '계급 쟁탈 포지션 배틀' 무대가 본격적으로 펼쳐진다. 그뿐만 아니라 그룹 뉴이스트 출신 가수 백호가 스페셜 마스터로 출격한다. 백호는 냉철한 심사평과 촌철살인 조언으로 참가자들의 성장을 이끌어줄 전망이다.마지막 반격을 꿈꾸는 투스타 참가자들과 올스타를 지켜내려는 이들 사이에 갈등이 폭발한다고. 참가자들은 조여오는 순위 압박에 연습 도중 눈물을 흘리거나 일부 참가자들은 "다음 발표 때는 집에 가겠구나"라며 불안한 심경을 드러내 최종 결과에 대한 긴장감을 더욱 고조시킨다.지난주 댄스 포지션 미션곡 영파씨의 'XXL', 제니의 'Like JENNIE', 랩 포지션 미션곡 원타임(1TYM)의 'HOT 뜨거' 무대가 스타 크리에이터의 눈길을 사로잡은 데 이어 오늘 밤 댄스 포지션 미션곡 스트레이 키즈의 '락(樂)'을 시작으로 다이나믹듀오·이영지의 'Smoke', 이하이의 '한숨', 세븐틴의 '지금 널 찾아가고 있어', Christopher의 'BAD' 등 장르를 넘나드는 무대가 예고된 상황. 과연 어떤 팀이 최종 1위를 차지하고 스페셜 베네핏까지 거머쥘지 관심이 집중된다.한편, 내일(29일) 오전 10시 마감되는 세 번째 글로벌 투표 결과를 통해 세미 파이널에 진출할 23명의 생존자가 확정된다. 최하위 최후의 1인은 같은 날 오후 3시 엠넷플러스에서 라이브 스트리밍으로 진행되는 실시간 투표로 결정된다.'보이즈 2 플래닛' 7회는 오늘(28일, 목) 밤 9시 20분 만나볼 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr