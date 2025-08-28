사진=황재근 SNS

패션 디자이너 황재근이 확 달라진 얼굴로 화제를 모았던 가운데, 부캐 의혹까지 일었다.황재근은 지난 27일 자신의 인스타그램 스토리에 "요샌 달라져서 모르시는데?"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 한 누리꾼이 황재근에게 "여대 쪽을 지나가면서 차 안에 황재근을 닮은 사람을 봤다"고 물었다. 이에 황재근은 "누굴까요?"라면서도 "요새는 달라져서 (저인 줄)잘 모르신다"고 변한 자신의 이미지를 인정했다.앞서 황재근은 확 달라진 이미지를 공유하면서 연일 화제를 모았었다. 그는 트레이드 마크였던 화려한 테두리의 안경과 수염 그리고 민머리까지 없앤 채 몸이 한껏 부풀려지고 머리도 기른 비주얼을 보여 눈길을 끌었었다.한편 황재근은 1976년생으로 올해 49세다. 미혼이며 패션 명문학교로 알려진 벨기에 앤트워프 왕립예술학교를 졸업했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr