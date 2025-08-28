TV텐 바로가기
그룹 베이비몬스터(루카, 파리타, 아사, 아현, 라미, 로라, 치키타)가 해외 일정 참석 차 19일 오후 인천국제공항을 통해 출국했다.
베이비몬스터, 이렇게 예쁘면 반칙 [TV10]
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

