美 토니상 6관왕, 알고보니 송은이 동반자였다…"인생의 절반 가까이 살아" ('나혼산')

사진제공=MBC

'나 혼자 산다’ 무지개 라이브에 ‘토니상’ 6관왕의 쾌거를 이룬 뮤지컬 ‘어쩌면 해피엔딩’의 주인공 박천휴 작가가 출격해 자취 18년 차 뉴욕 일상을 공개한다. 박천휴는 현재 송은이가 대표로 있는 미디어랩시소에 소속 중이다.29일 방송되는 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’에서는 한국 창작 뮤지컬 ‘어쩌면 해피엔딩’으로 제 78회 토니상을 휩쓴 박천휴 작가의 뉴욕 일상이 공개된다.뮤지컬 '어쩌면 해피엔딩'은 인간을 돕기 위해 만들어졌지만 버려진 로봇 '올리버'와 '클레어'가 가장 인간적 감정인 사랑을 알아가는 과정을 그린 작품. 이를 통해 박천휴 작가는 ‘토니상’에서 작품상, 극본상, 작곡/작사상을 받으며 아시아인 최초 토니상 수상자에 이름을 올렸다.뉴욕 유학과 함께 자취를 시작해 자취 18년 차인 박천휴는 “살아온 인생의 절반 가까이 살았으니까, 뉴욕은 제 정체성인 것 같아요”라며 뉴욕의 삶에 대한 생각을 밝힌다. 분주한 뉴욕 거리를 지나 그가 향한 곳은 뮤지컬 ‘어쩌면 해피엔딩’의 공연이 펼쳐지는 100년의 역사가 깃든 브로드웨이 벨라스코 극장. 극장 앞 ‘어쩌면 해피엔딩’을 보기 위해 끝없이 줄을 선 관객들의 모습이 눈길을 모은다.극장 앞 풍경을 스쳐가며 흐뭇한 미소를 짓는 박천휴는 스태프들을 위한 스테이지 도어 문을 열고 백스테이지로 입장한다. 박천휴는 관객들이 입장 중인 공연장으로 향하고 ‘작가의 골목길’이라 불리는 곳에서 무대를 바라본다. 한껏 긴장한 그는 “10년째 계속되는 직업병이에요”라며 공연 시작 전 마음을 고백한다.드디어 공연이 시작되고 관객들의 뒷모습과 무대를 지켜본 박천휴. ‘어쩌면 해피엔딩’의 엔딩과 함께 눈물이 맺힌 그의 모습이 포착돼 시선을 사로잡는다. 그를 울컥하게 만든 것은 과연 무엇일지, 그의 마음이 궁금해진다. 공연 후 백스테이지를 찾아간 박천휴가 배우, 스태프들과의 만남도 공개될 예정으로 눈길을 끈다.브로드웨이에서 지하철을 타고 집으로 향하는 박천휴의 퇴근길과 집에서 최애 라면을 먹으며 한국 예능프로그램 보는 모습도 공개된다. 그는 “뉴욕에서 파는 라면에는 ‘이것’이 없다”며 ‘이것’을 대신한 자신만의 레시피를 밝힌다고 해 궁금증을 끌어올린다.최초 공개되는 브로드웨이 뮤지컬 ‘어쩌면 해피엔딩’ 백스테이지와 박천휴 작가의 뉴욕 일상은 이날 오후 11시 10분 방송되는 ‘나 혼자 산다’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr