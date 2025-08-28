사진=SBS Plus·ENA, 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'

27기 현숙이 시청자들의 스타일링 반응에 관한 솔직한 심정을 밝혔다.28일 오전 SBS Plus·ENA 리얼 데이팅 프로그램 '나는 SOLO' 27기 종영을 맞아 제작사 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서 출연자들이 함께하는 라이브 방송이 진행됐다. 이날 현숙은 시청자 질의응답 시간에서 광수가 읽어준 "27기 패셔니스타 현숙! 어떤 스타일까지 소화할 수 있어?"라는 질문을 받았다.현숙은 "패션 때문에 진짜 악플도 많았다. 그래도 요즘엔 응원을 해주시는 분이 많다. 한국인들이 워낙 흰색, 검은색, 남색, 무채색으로 많이 가다가 보니까 다양한 오만가지 색이 섞여 있는 옷을 입으니까 그거에 관해서 좋다고 봐주시는 분들도 계신다"라고 미소 지었다.이어 "이번에 객관적으로 나의 모습을 보니까 튀는 모습도 좋긴 하지만, 조금 더 오늘처럼 노멀한 모습도 좋지 않을까라는 생각을 했다"고 전하며 "시청자분들의 피드백과 원래 내가 좋아했던 그런 스타일을 아우르는 현숙으로 발전하겠다"고 덧붙였다.앞서 현숙은 방송에서 형광 톤 립스틱, 붉은 꽃무늬 원피스, 개성 있는 헤어스타일로 눈길을 끌었지만, 일부에서는 "나이에 비해 스타일링이 촌스럽다"는 반응도 나왔다. 반면 이번 라이브에서 현숙은 청순한 다운 헤어, 차분한 립 컬러, 화이트 홀터넥 셔츠로 이전과는 다른 분위기를 보여주며 호평을 얻었다. 시청자들은 "현숙 몰라보게 이뻐졌다", "찰떡 스타일링이다. 계속 이렇게 다니면 좋겠다" 등 긍정적인 반응을 보였다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr