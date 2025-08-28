김동완, 강제 하차 당했다…"선배 배우가 교체 요구, 결국 드라마 잘려" ('라스')

사진=텐아시아DB

신화 김동완이 선배 배우로 인해 드라마에서 잘렸던 과거를 털어놨다.지난 27일 방송된 MBC ‘라디오스타’에는 김응수, 김동완, 빽가, 김호영이 게스트로 출연했다.이날 김동완은 신화보다 연기자로 먼저 데뷔했다며 "1996년에 MBC 드라마 '나'로 데뷔했다"고 밝혔다. ‘나’는 최강희, 허영란, 안재모 등이 출연한 청소년 드라마로, 당시 김동완은 엑스트라로 등장했다.김동완은 "당시 김준을 너무 닮아서 '엑스트라 김준'이라고 불렸다. EBS에서 '우리는 와이틴'이라는 청소년 드라마가 있었는데, 김준 형이 오토바이 타는 불량 학생 역을 연기했다. 그런데 오토바이 연습을 한다고 흙 많은 운동장에서 타다가 벌렁 자빠져서 정강이 골절이 됐다. 감독님이 내가 똑같이 생겼으니까 '연기 잘하냐'고 하더라. 연기에 자신 없었는데 잘한다고 거짓말하고 주연 대체로 들어갔다. 그때부터 주연이 시작됐다"고 말했다.그러나 데뷔 초에는 발연기로 잘리기도 했다고. 김동완은 "대본 리딩하는데 성인 연기자 선배님이 ‘쟤 하면 나 안 한다. 쟤 바꾸라’고 했다. 내가 너무 발연기였다. 고등학생 때 좋은 역할을 했다가 잘린 적도 있다"고 밝혔다.이어 "그때 경험이 바탕이 되어 다음부턴 준비를 더 많이 했다. 이후 내가 주연인 드라마에서 나를 잘랐던 선배님을 만났다. 긴장을 많이 했는데 눈물 연기도 하고 열심히 했다. 전혀 기억을 못 하셔서 나도 말을 못했다"고 말했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr