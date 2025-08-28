사진=유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'

'나는 SOLO' 본방송에서 최종 커플로 맺어진 정숙과 영수, 옥순과 상철은 실제 연인 관계는 아니라고 밝혔다.지난 28일 오전, SBS Plus·ENA 리얼 데이팅 프로그램 '나는 SOLO' 27기 종영을 기념해 제작사 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서 출연자들과 함께하는 라이브 방송이 열렸다.상철은 "일단은 그렇게 됐다"며 "나가서 교제는 했냐"라는 질문에는 명확한 답을 내놓지 않았다. 옥순은 "응원을 진짜 많이 받았는데 현커는 아니다"라고 전하며, 추가적인 이야기는 삼갔다.정숙과 최종 커플이 됐던 영수는 "저희는 장거리를 극복하지 못했다"며 "처음에 나와서 더 알아봐야 되잖나. 정숙님도 서울에 두 번 정도 올라왔고 저도 포항에 두 번 내려갔다. 생각보다 아침에 일찍 내려가서 막차를 타고 올라오면 서울에는 막차가 끊긴 시간이다. 고민이 많았다. 결혼하려면 최소한 1년은 연애를 해야 한다고 생각하는 사람인데 여러모로 힘든 점이 많을 것 같더라"고 상황을 설명했다.이에 정숙은 "저는 장거리 된다고 얘기했었는 데 좀 힘들 것 같다. 막상 해보니까. 근처에 계신 분들 소개팅(으로 만나고 싶다)"고 털어놨다. 포항에 거주하는 정숙과 가까운 지역인 부산에 사는 영철은 정숙과 편하게 지내는 오빠·동생 사이라고 밝히며 "미련 없다"고 잘라 말했다. 이어 그는 '나솔사계' 출연 의지를 드러냈다.27기 영숙과 순자는 현재 싱글이라고 전했다. 반면 의사인 광수는 '나는 SOLO' 촬영 후 방송 전까지의 공백기 2개월 동안 새로운 인연을 만났고, 지금도 교제 중이라고 밝혔다. MC를 맡은 10기 영철이 광수에게 "정숙님보다 얼굴도 이쁘고 성격도 더 좋느냐"고 농담을 던지자, 광수는 잠시 당황하다가 "당연하다"고 웃으며 받아치며 여자친구에 대한 애정을 내비쳤다.영자는 "화려한 싱글, 빛이 나는 솔로"라며 "항상 열려 있다. 소개팅으로 만나면 좋을 것 같다"고 솔직한 마음을 전했다. 영철 역시 현재 혼자라며 "촬영을 마치고 저 혼자만 부산이었다. 해보니까 장거리 된다"며 "DM이든 뭐든 다 상관없다. 연락 달라"고 공개적으로 언급했다.영식은 옆자리에 있던 현숙에게 손 하트를 권한 뒤 "장난이다"라고 웃으며 "밖에 나가서 많이 만나서 대화해 봤는데 재밌더라. 좋은 친구로 남기로 했다"고 말했다. 이어 "저를 보고 싶으면 저녁 6시에 근무 끝나니까 인천지방해양수산청으로 오시라. 그 정도 노력은 하셔야지"라며 농담을 던져 웃음을 자아냈다. 영호도 싱글임을 밝히며 "최소한 얼굴을 까고 DM을 보내달라"고 요청해 분위기를 이어갔다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr