성우 겸 배우 김기현이 아내의 암 투병에 대해 처음으로 공개했다.27일 방송된 TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'에서는 '국민 성우' 김기현이 80세에도 철저하게 관리 중인 일상을 공개했다.이날 방송에서 아내와 함께 출연한 김기현은 '은하철도 999'의 차장, '머털도사'의 왕질악 도사, '제5공화국' 장태환 역까지 추억의 캐릭터 대사를 그때 그 시절 목소리로 재현해 모두를 깜짝 놀라게 했다.이어 출연 이유에 대해 김기현은 "아내가 20년 전에 대장암 2기 판정을 받았다. 12번의 항암치료를 진행한 뒤 3년 뒤 임파선으로 전이됐다"고 밝혔다.김기현은 "두 번째 항암치료는 총 19번을 했다"고 언급했고, 손영화 씨도 "머리카락이 빠지고 손 껍질까지 벗겨질 정도였다. 옷을 잠글 수도 없었다"며 "'더는 못 받겠다'며 포기하고 싶다는 생각까지 했다"며 투병으로 인한 고통을 전했다.또한 김기현은 아내와 함께 하는 일상도 공개했다. 건강을 위한 저염식, 부부가 함께 하는 운동 등 철저하게 건강 관리를 하는 모습으로 눈길을 끌었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr