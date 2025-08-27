이미지 크게보기 사진 = 텐아시아DB

방송인 이경실이 배우 송승헌의 변치 않은 인성을 극찬했다.26일 '롤링썬더' 채널에는 '신여성' 4회 "빌런 참교육"이라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 이경실은 연예계 뒷이야기를 털어놓았다. 그는 "예전에는 연기자들이 예능부터 시작했다. 예능에서 괜찮게 인정받으면 드라마 쪽에서 그 사람을 캐스팅했다"고 과거 업계 현실을 언급했다.그러면서 "유명세를 얻게 된 배우에게 도움을 청하면 예능을 안 했던 것처럼 행동하는 게 아쉬웠다"고 덧붙였다.하지만 송승헌은 달랐다고. 이경실은 "옛날 '남자 셋 여자 셋' 때부터 함께 했는데, 그 후로도 나를 시상식에서 만나 '누나'라고 부르면서 안아주더라. 그때 너무 고마웠다. 승헌 님으로 보였다"고 회상했다.또한 이경실은 '세바퀴' 예능 섭외 때도 송승헌에게 연락을 했다며 "전화로 부탁했더니 '그럼요 누나'라고 흔쾌히 수락을 해주더라. 변함없이 잘 대해주는 그런 모습에 고마움을 느낀다"고 말했다.한편 ‘신여성’은 이경실과 조혜련의 팟캐스트 형식의 유튜브 콘텐츠다. 또 코미디언 이선민이 MC로 참여해 젊은 세대의 입장을 대변해 진행을 이끌고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr