배우 선우용여가 미국에서 운영했던 봉제 공장을 언급했다.27일 선우용여의 채널 '순풍 선우용여'에서는 "미국에서 8년간 선우용여가 당한 충격 인종차별 대처법 (한 맺힌 LA)"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 선우용여는 제작진과 과거 미국에 살았던 아파트로 향했다. 그는 자신이 운영했던 봉제 공장이 있었던 곳을 알아보며 "저런 곳이 다 봉제공장이었다. 그때는 1982년도에는 뉴욕에 할렘가였다"고 회상했다.이어 선우용여는 "우리 남편이 봉제 공장을 사버렸다. 맨 처음에 (아파트) 한 채 팔아가지고 와서 했고, 공장이 안 되니까 아파트 4채 팔았다"고 털어놨다.제작진이 "그때 그 반포 아파트 지금 50억, 60억 한다"고 아쉬움을 드러내자 선우용여는 "이미 지나간 거 뭐 하러 생각하냐. 어저께 일 난 생각 안 한다"고 담담히 얘기했다.또 선우용여는 "지나간 거 생각하면 골치 아프다. 오늘이 재밌고 잘 살면 되는 거다"고 덧붙였다.공장 운영뿐만 아니라 바지도 만들었다는 선우용여는 자신의 손을 보여주며 "여기에 바늘이 들어갔다. 바늘을 빼내는 바람에 이렇게 됐다. 어쩔 수 없이 사람이 강해지더라"며 지난날을 회상했다.또한 "한글로 부동산 자격증을 따게 해주는 데가 있길래 가보려고 했는데 식당을 하게 돼서 못했다. 자격증을 땄어야 했다. 한글이니까"고 아쉬움을 드러냈다.앞서 선우용여는 자신의 채널에서 영어가 부족해서 공장을 운영하는데 어려움이 많았다고 밝힌 바 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr