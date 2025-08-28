빠더너스(BDNS)와 LG 트윈스가 2025 시즌 V4 달성을 기원하며 시즌 두 번째 협업 프로젝트인 ‘헤리티지 컬렉션’을 선보인다.
이번 협업은 LG 트윈스의 역사와 아이덴티티를 담은 디자인을 기반으로 한 특별한 컬렉션으로, 온라인과 오프라인을 통해 공개 및 판매될 예정이다.
‘헤리티지 컬렉션’은 LG 트윈스의 다양한 시대별 유니폼과 구단의 상징적인 요소를 재해석해 제작됐다. 특히 1980년대와 1990년대, 2010년대의 레트로 감성을 담은 베이스볼 저지와 다채로운 색상의 더그아웃 자켓, 스웻셔츠, 후디 등 풍성한 라인업이 마련돼 팬들의 기대감을 모은다. 또한, 이번 협업에서는 임찬규 선수의 보블헤드 피규어가 한정판(1,000개)으로 출시돼 소장 가치를 더했다.
온라인 판매는 KREAM 앱과 웹사이트에서 예약 판매 방식으로 진행된다. 1차 예약 판매는 9월 2일(화) 낮 12시부터 자정까지 진행되며, 제품은 10월 15일(수)부터 순차 배송된다. 이어 2차 예약 판매는 9월 3일(수) 낮 12시부터 자정까지 실시되며 10월 23일(목)부터 순차적으로 배송될 예정이다. 단, 준비된 수량 소진 시 조기 품절될 수 있다.
오프라인 팝업스토어는 잠실야구장 외야 캐치볼장에서 8월 30일(토)과 31일(일) 양일간 오후 2시부터 7시까지 운영된다. 입장을 위해 웨이팅 등록은 낮 12시부터 가능하나, 웨이팅 등록 인원 1인만 입장이 허용되며 동반 입장은 불가하다. 또한 현장에서 동일 품목은 1인당 1개만 구매할 수 있으며 선착순 수량 소진 시 조기 마감될 수 있다.
빠더너스(BDNS) 관계자는 “이번에 선보이는 헤리티지 컬렉션은 LG 트윈스의 역사와 팬들의 소중한 추억을 현대적인 감각으로 재해석한 의미 있는 프로젝트”라며 “단순한 굿즈를 넘어 구단과 팬이 함께 공유하고 공감할 수 있는 새로운 문화적 경험을 선사하는 것을 목표로 기획했으니 많은 관심 부탁드린다”라고 전했다.
텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr
이번 협업은 LG 트윈스의 역사와 아이덴티티를 담은 디자인을 기반으로 한 특별한 컬렉션으로, 온라인과 오프라인을 통해 공개 및 판매될 예정이다.
‘헤리티지 컬렉션’은 LG 트윈스의 다양한 시대별 유니폼과 구단의 상징적인 요소를 재해석해 제작됐다. 특히 1980년대와 1990년대, 2010년대의 레트로 감성을 담은 베이스볼 저지와 다채로운 색상의 더그아웃 자켓, 스웻셔츠, 후디 등 풍성한 라인업이 마련돼 팬들의 기대감을 모은다. 또한, 이번 협업에서는 임찬규 선수의 보블헤드 피규어가 한정판(1,000개)으로 출시돼 소장 가치를 더했다.
온라인 판매는 KREAM 앱과 웹사이트에서 예약 판매 방식으로 진행된다. 1차 예약 판매는 9월 2일(화) 낮 12시부터 자정까지 진행되며, 제품은 10월 15일(수)부터 순차 배송된다. 이어 2차 예약 판매는 9월 3일(수) 낮 12시부터 자정까지 실시되며 10월 23일(목)부터 순차적으로 배송될 예정이다. 단, 준비된 수량 소진 시 조기 품절될 수 있다.
오프라인 팝업스토어는 잠실야구장 외야 캐치볼장에서 8월 30일(토)과 31일(일) 양일간 오후 2시부터 7시까지 운영된다. 입장을 위해 웨이팅 등록은 낮 12시부터 가능하나, 웨이팅 등록 인원 1인만 입장이 허용되며 동반 입장은 불가하다. 또한 현장에서 동일 품목은 1인당 1개만 구매할 수 있으며 선착순 수량 소진 시 조기 마감될 수 있다.
빠더너스(BDNS) 관계자는 “이번에 선보이는 헤리티지 컬렉션은 LG 트윈스의 역사와 팬들의 소중한 추억을 현대적인 감각으로 재해석한 의미 있는 프로젝트”라며 “단순한 굿즈를 넘어 구단과 팬이 함께 공유하고 공감할 수 있는 새로운 문화적 경험을 선사하는 것을 목표로 기획했으니 많은 관심 부탁드린다”라고 전했다.
텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT