이하늬 연기가 아깝다…노출 은유적인데 메시지가 노골적, 균형 잃은 '애마' [TEN스타필드]

/ 사진=텐아시아DB

'애마' 스틸. / 사진제공=넷플릭스

'애마' 스틸. / 사진제공=넷플릭스

'애마' 스틸. / 사진제공=넷플릭스

이하늬, 진선규, 방효린 등 주연부터 신인까지 제 몫을 해내고도 어쩐지 이야기가 삐걱거린다. 넷플릭스 시리즈 '애마'는 노출을 강요당하던 시대의 영화인들을 통해 시대의 부조리를 얘기하고자 했으나, 너무 많은 메시지를 한꺼번에 담으려던 탓에 균형을 잃어버렸다. '애마'는 거창했지만 실천하긴 무리였던 계획표 같은 작품이었다.'애마'는 1980년대 에로영화의 탄생 과정 속 화려한 스포트라이트에 가려진 어두운 현실에 저항하는 톱스타와 신인 배우의 이야기를 그린 시리즈. 성애영화 '애마부인'의 제작 과정에서 벌어지는 일을 중심으로 이야기가 진행된다.'애마'는 제목부터 시청자들의 호기심을 자극하기 충분했다. 20세기 말 한국 에로티시즘 영화를 대표하는 작품 '애마부인'이라는 소재를 가져온 데다, 공개된 예고편에서는 코미디 요소도 더러 보였기 때문이다. 에로틱과 코믹이 어떤 조화를 보여줄지 궁금증을 자극했다.하지만 기대엔 못 미쳤다. '애마'는 전반부엔 여배우들이 기싸움하는 모습, 후반부엔 합심한 여배우들이 부조리한 현실에 저항하는 모습으로 전개된다. 초반부 톱스타 정희란(이하늬 분)과 신인 신주애(방효린 분)의 기싸움은 흥미롭다. 자리를 지켜내고자 하는 톱스타와 새로운 스타가 되려는 신예 간의 신경전은 다음 장면을 궁금하게 한다.그런데 전후반부 전환이 다소 급작스럽다. 당돌한 신인을 못마땅해하던 톱스타 정희란과 동경하던 톱스타의 무례에도 주눅 들지 않는 신예 신주애. 서로를 흘기던 두 사람이 연대하는 과정이 충분히 설명되지 않는다. 게다가 정희란이 변모하는 결정적인 계기가 소속 제작사 사장의 여자친구이자 배우 지망생 황미나(이소이 분)의 죽음인데, 정희란과 황미나는 그다지 친분이 없는 사이다. 정희란의 감정이 갑자기 폭발하는 이유가 다소 의아하다.후반부로 갈수록 이야기는 더 부산스러워지고 급격히 무거워진다. 배우의 뜻은 무시되는 권위적이고 강압적인 영화 제작 환경, 70~80년대 군부 독재라는 정치적 상황, 권력자들에게 성상납이 만연한 연예계 관행, 여성 노동자들의 인권 문제까지 너무 많은 사회적 문제를 담으려다 보니 이야기가 산만하다. 각 소재가 하나의 이야기로 매끄럽게 결합하지 못하고 들쭉날쭉 제각기 자기주장만 한다. 감독의 의도는 알겠지만 선택과 집중을 하지 못한 탓에 어느 하나도 제대로 담기지 못했다.여배우들의 복수가 시원하게 끝나지도 못한다. 현실과 어느 정도 타협하는 수준이다. 정희란은 더 높은 자리의 권력자에게 적당한 꼬리 자르기를 제안하며 복수를 마무리하고, '애마부인'으로 뜬 신주애는 '섹스심벌' 여배우로 왕성히 활동한다. 시청자 입장에서는 맹물스러운 결말이다.'애마'의 전반부 코미디는 그저 피식피식 웃게 하는 정도이고, 후반부 복수극은 통쾌하지 못하다. '애마'의 재미가 반감하는 이유다. 안 웃기지 않고 안 통쾌하지 않다. 하지만 웃기지도 않고 통쾌하지도 않다. 애매하다는 얘기다.단편적인 캐릭터일지라도 배우들은 각자의 몫을 잘 해냈다. 베테랑 이하늬와 신인 방효린은 실제 배우로서 자신의 모습을 투영한 듯 배우로서 살아가는 고충이 담긴 대사나 행동들을 실제처럼 해냈다. 성공 지향적, 권력 지향적인 제작사 사장 역의 진선규는 얄밉고 탐욕적인 빌런 캐릭터를 만들어냈다. 극 중 '애마부인' 감독 역의 조현철은 검열과 억압의 시대에 찌질해질 수밖에 없는 시네필의 모습을 현실적으로 그려냈다. 이처럼 흥미로운 소재, 훌륭한 배우들에 비해 '애마'의 연출은 아쉬웠다. 다만 배우의 노출신이나 에로틱한 장면이 오로지 '19금'을 위해서가 아닌 서사를 위해 필요분만큼 담겼다는 점은 '애마'의 미점이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr