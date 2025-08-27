/사진 = 엠플리파이

가수 올리비아 마쉬가 신곡 ‘Lucky Me’(럭키 미)로 한층 더 아름다워진 비주얼을 선보였다.올리비아 마쉬(Olivia Marsh)는 지난 25일과 26일 공식 SNS를 통해 신곡 ‘Lucky Me(Feat. 원슈타인)’의 콘셉트 포토와 뮤직비디오 티저를 공개했다.공개된 콘셉트 포토 속 올리비아 마쉬는 무대 위 뮤즈 그 자체인 모습으로 시선을 집중시켰다. 올리비아 마쉬는 블랙 드레스와 골드 귀걸이를 매치해 우아한 매력을 자아낸 것은 물론, 무대 커튼을 배경으로 마이크를 잡고 있는 포즈를 취하며 클래식한 분위기를 더했다.뮤직비디오 티저에서도 올리비아 마쉬의 비주얼은 계속 보게 되는 강한 중독성을 안겼다. 잔잔하게 흘러나오는 ‘Lucky Me’의 멜로디와 함께 올리비아 마쉬는 서로 다른 시공간에서 펼쳐지는 듯한 서사를 섬세하게 연기하며 궁금증을 한껏 자극했다. 티저 후반부에는 마이크 앞에서 노래하는 올리비아 마쉬의 모습이 담겨 강렬한 잔상을 남겼다.비주얼 콘텐츠로 기대감을 끌어올린 올리비아 마쉬의 신곡 ‘Lucky Me(Feat. 원슈타인)’는 올리비아 마쉬의 몽환적인 보이스와 원슈타인의 따뜻한 보컬이 어우러진 알앤비 팝 장르의 곡이다. 앞서 올리비아 마쉬는 신곡 피처링 아티스트로 원슈타인을 공개했다.새 싱글은 28일 낮 12시 공개.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr