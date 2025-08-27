'200억대 건물주' 유재석, 억만장자 빌게이츠에 친근감 느꼈다"…"가까워져"('유퀴즈')

/ 사진=텐아시아DB

사진제공=tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'

'200억원대 건물주' 유재석이 억만장자 빌게이츠와의 만남에 흥분을 감추지 못한다. 또한 인간적인 고민을 털어놓는 빌 게이츠에게 친근감을 표한다.27일 저녁 8시 45분 방송되는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 308회은 글로벌 특집으로 시청자들을 찾아나선다. 대한민국 육상 계주 역사상 첫 금메달의 주역들과 전 세계를 사로잡은 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'의 매기 강 감독(강민지·Maggie Kang) 그리고 마이크로소프트(MS) 공동창업자이자 게이츠 재단 이사장인 빌 게이츠(Bill Gates)가 출연한다.13세에 컴퓨터와 운명적 첫 만남을 가진 빌 게이츠는 20세에 세계 최대 소프트웨어 기업인 마이크로소프트를 설립하며 최연소 억만장자가 됐고, 2000년대부터 자선 사업에 전념하며 '부자의 대명사'에서 '자선의 대명사'로 자리매김했다. 이날 방송에서는 70년 인생을 돌아보는 빌 게이츠의 진솔한 인생 철학과 다채로운 이야기들이 국내 방송 최초로 공개된다. 빌 게이츠의 집무실을 재현한 스튜디오에서 진행된 만남에서 유재석과 조세호는 "꿈인가 생시인가", "가문의 영광"이라며 연신 감탄을 드러낸다. 빌 게이츠는 유쾌한 입담과 인간적인 면모로 분위기를 주도한다.개인용 컴퓨터의 미래를 일찍이 내다본 빌 게이츠는 세계적인 기업을 일군 원동력부터 전 재산 99% 기부를 결심한 이유까지 진솔하게 풀어낼 예정이다. 성공 비결을 언급하면서도 "세상에서 가장 운이 좋은 사람 같다"라는 겸손한 고백과 함께, 햄버거와 콜라를 즐기는 소탈한 일상, 매년 두 차례 사색에 몰입하는 '생각 주간' 그리고 그가 추천하는 인생 도서 TOP3도 소개된다. 또한 '유 퀴즈' 출연 자기님들의 질문을 통해 AI 시대의 교육 철학, 하루 지출 내역 등 현실적이고도 다채로운 주제들이 오가며 더욱 흥미를 더할 전망이다. 특히 예상 밖의 인간적인 고민을 털어놓은 빌 게이츠의 모습에 유재석이 "이사장님과 가까워졌다"며 격한 친밀감을 드러낸다. 과연 그가 퀴즈에서 100만 원의 상금을 획득했을지 여부도 본 방송을 통해 확인할 수 있다.'유 퀴즈 온 더 블럭'은 매주 수요일 저녁 8시 45분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr