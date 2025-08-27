사진 제공=Mnet '보이즈 2 플래닛'

그룹 에이티즈(ATEEZ) 산이 Mnet '보이즈 2 플래닛'의 세 번째 플래닛 마스터로 출격한다.Mnet '보이즈 2 플래닛'(BOYS II PLANET / 연출 김신영, 정우영, 고정경)의 진행자 시스템은 특별하다. 보컬, 댄스, 랩 전문가 마스터는 물론 매 미션 혹은 상황마다 참가자들에게 롤모델을 제시해 줄 선배 연예인들이 스페셜 마스터 혹은 플래닛 마스터로 등장해 성장을 이끄는 동력을 제공한다.그런 가운데 글로벌 팬들의 큰 사랑을 받고 있는 그룹 에이티즈 산이 '보이즈 2 플래닛'의 세 번째 플래닛 마스터로 합류, 옹성우와 조유리에 이어 데뷔의 경쟁을 펼치고 있는 48명의 참가자들을 만난다. 산은 이번 2차 생존자 발표식 진행을 맡아 MC로서 활약할 예정이다. 특히, 월드 투어를 비롯한 글로벌 활동과 서바이벌 프로그램 경험을 통해 얻은 노하우를 바탕으로 참가자들에게 진심 어린 조언과 응원을 전할 것으로 기대를 모은다.산은 "꿈에 대한 열망이 가장 뜨거웠던 시기인 연습생 시절을 저 역시 겪어왔기에, 그 시절의 열정을 지닌 참가자들과 호흡을 맞출 수 있다는 게 무척 설렌다"며 플래닛 마스터로 함께 하게 된 소감을 전했다.'보이즈 2 플래닛'은 이번 2차 생존자 발표식을 통해 세미 파이널에 진출할 24명의 참가자를 결정한다. 오는 29일 오전 10시 마감되는 세 번째 글로벌 투표 결과를 통해 23명의 생존자가 결정되며, 최하위 최후의 1인은 같은 날 오후 3시 생존자 발표식 라이브 스트리밍에서 실시간 투표로 가려진다. 어떤 반전과 드라마가 펼쳐질지 관심이 집중된다.한편, 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)에 따르면 '보이즈 2 플래닛'은 8월 3주차 TV·OTT 화제성 부문에서 3주 연속 통합 1위를 기록하며 글로벌 K-POP 서바이벌의 위엄을 입증했다.2025년 플래닛 공식 신인 K-POP 보이그룹이 탄생할 '보이즈 2 플래닛'은 28일 오후 9시 20분 한층 치열해진 포지션 배틀 무대를 이어간다. 오는 29일 오후 3시 글로벌 K-POP 콘텐츠 플랫폼 엠넷플러스(Mnet Plus)를 통해 2차 생존자 발표식을 진행한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr